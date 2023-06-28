Зеленський пропонує Раді офіційно закріпити статус англійської мови – законопроєкт

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №9432 Про застосування англійської мови в Україні, яким пропонує офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

У документі, зареєстрованому в парламенті 28 червня, визначено категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою:

державної служби категорії А; держслужби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном; голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників; військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює уряд; поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посад керівного складу інших правоохоронних органів, посад керівного складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлює Кабмін; прокурорів; працівників податкових та митних органах, перелік яких встановлюється урядом; керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює Кабмін.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що документ передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні, оскільки це необхідний стратегічний крок для повноправного членства в ЄС.

– Євроінтеграційні прагнення України визначають, зокрема, і визнання європейських стандартів у сфері мовної політики… Наразі Україна має статус кандидата у члени Євросоюзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, зокрема англійською, – пояснюється в записці.

За даними на 2021 рік, Україна належить до країн із середнім рівнем володіння англійською мовою та посідає на 40-ву позицію в рейтингу зі 112 країн світу.

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