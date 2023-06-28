Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат
На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський пропонує Раді офіційно закріпити статус англійської мови – законопроєкт

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №9432 Про застосування англійської мови в Україні, яким пропонує  офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

У документі, зареєстрованому в парламенті 28 червня, визначено категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою:

  1. державної служби категорії А;
  2. держслужби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном;
  3. голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників;
  4. військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює уряд;
  5. поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посад керівного складу інших правоохоронних органів, посад керівного складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлює Кабмін;
  6. прокурорів;
  7. працівників податкових та митних органах, перелік яких встановлюється урядом;
  8. керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює Кабмін.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що документ передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні, оскільки це необхідний стратегічний крок для повноправного членства в ЄС.

– Євроінтеграційні прагнення України визначають, зокрема, і визнання європейських стандартів у сфері мовної політики… Наразі Україна має статус кандидата у члени Євросоюзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, зокрема англійською, – пояснюється в записці.

За даними на 2021 рік, Україна належить до країн із середнім рівнем володіння англійською мовою та посідає на 40-ву позицію в рейтингу зі 112 країн світу.

Читайте також
Як вчити англійську онлайн і досягти бажаного результату
Робота, навчання, компʼютер

Англійська мова, Верховна Рада IX скликання, Володимир Зеленський, Законопроект
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Філософія перемоги та політика героїв: Зеленський представив 5 орієнтирів української доктрини
Зеленський пропонує Раді офіційно закріпити статус англійської мови – законопроєкт
У Київ з неоголошеним візитом приїхав президент Литви
Зеленський пропонує Раді офіційно закріпити статус англійської мови – законопроєкт
Нашій Конституції сьогодні 27 років: Зеленський привітав українців зі святом
Володимир Зеленський
Зеленський після удару по Краматорську: Росія заслуговує на поразку і трибунал
Володимир Зеленський
Зеленський указом звільнив Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому
Володимир Зеленський
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (28.06.2023)
Зеленський пропонує Раді офіційно закріпити статус англійської мови – законопроєкт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)
Зеленський пропонує Раді офіційно закріпити статус англійської мови – законопроєкт
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті
Водоспад Шипіт
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Зеленський пропонує Раді офіційно закріпити статус англійської мови – законопроєкт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь