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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Львовщине судили учительницу, которая подралась с учеником. Она заплатит штраф 850 грн

суд
Фото: Pixabay

На Львовщине суд признал виновной 52-летнюю учительницу, которая оказалась в центре скандала после драки с учеником в помещении школы. Она заплатит штраф 850 гривен.

Соответствующее решение принял Николаевский районный суд Львовской области.

Отмечается, что после конфликта учительницу уволили с работы.

По данным правоохранителей, 52-летняя учительница английского языка Николаевского ЗЗСО I-III ст. № 2 систематически совершала буллинг учеников 7-го класса. В частности, имел факт физического насилия над семиклассником. В школьном коридоре она “навалилась на ученика и, применяя силу, отбирала у него мяч”.

В судебном заседании педагог свою вину не признала и не согласилась с составленным в отношении нее протоколом о совершении буллинга.

В зале суда, она настаивала, что не травила школьников, а отбирала у ученика мяч, поскольку он с другими играл им в коридоре школы, заявив, что “не применяла физической силы к ребенку, однако в определенный момент потеряла равновесие и упала на ребенка так, чтобы не нанести ему вреда”.

Семиклассник, с которым у учительницы возник конфликт, рассказал, что он с одноклассниками играли в волейбол, не услышали вовремя звонок и опоздали на урок, но учительница не позволила зайти в класс.

Также ученица и мать одного из учеников рассказали, что учительница оскорбляет военных. В частности школьница рассказала, что слышала от педагога оскорбления в адрес ВСУ, в частности “учительница говорила, что воины на фронте такие же тупые, как и ученики класса, и никогда не победят”.

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Имточник: ZAXID.NET

Булінг, Львовская область, Суд, Школа
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