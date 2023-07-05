На Львівщині судили вчительку, яка побилася з учнем. Вона заплатить штраф 850 грн

На Львівщині суд визнав винною 52-річну вчительку, яка опинилася у центрі скандалу після бійки з учнем у приміщенні школи. Вона заплатить штраф 850 грн.

Відповідне рішення ухвалив Миколаївський районний суд Львівської області.

Зазначається, що після конфлікту вчительку звільнили з роботи.

За даними правоохоронців, 52-річна вчителька англійської мови Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 систематично вчиняла булінг учнів 7-а класу. Зокрема, був факт фізичного насилля над семикласником. У шкільному коридорі вона “навалилась на учня та, застосовуючи силу, відбирала у нього м’яч”.

На судовому засіданні педагогиня свою вину не визнала та не погодилася зі складеним відносно неї протоколом про вчинення булінгу.

У залі суду вона наполягала, що не цькувала школярів, а відбирала в учня м’яч, оскільки він з іншими бавився ним у коридорі школи, заявивши, що “не застосовувала фізичної сили до дитини, проте у певний момент втратила рівновагу та впала на дитину так, щоб не завдати їй шкоди”.



Семикласник, із яким у вчительки виник конфлікт, розповів, що він з однокласниками грав у волейбол, не почув вчасно дзвінок і спізнився на урок, але вчителька не дозволила зайти у клас.

Також учениця та матір одного з учнів розповіли, що вчителька ображає військових. Зокрема, школярка розповіла, що чула від педагога образи на адресу ЗСУ, зокрема “вчителька казала, що воїни на фронті такі ж тупі, як і учні класу, та ніколи не переможуть”.

Джерело: ZAXID.NET

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