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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Вступительная кампания 2023: когда подавать документы и основные сроки поступления

Навчання, бібліотека, вступ, освіта
Фото: Unsplash

Вступительная кампания в самом разгаре. С 1 июля 2023 года у абитуриентов появилась возможность зарегистрировать электронные кабинеты абитуриентов, чтобы подать заявления в вузы.

До какого числа можно подавать документы на поступление в вузы 2023 — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда подавать документы на вступление 2023

Основные сроки подачи заявлений в вузы в этом году следующие:

  • Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов началась 1 июля 2023 года.
  • Прием заявлений и документов от поступающих — с 19 июля.
  • Заканчивается регистрация заявлений поступающих в 18:00 31 июля 2023 года.

Медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры (для особых условий конкурсного отбора) проводятся до дня, накануне завершения приема заявлений.

Творческие конкурсы и собеседования — основные даты

Для абитуриентов, выбравших творческие специальности, поступление происходит на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов. Регистрация на участие в собеседованиях или конкурсах осуществляется:

  • для поступления на бюджет – с 3 июля до 18:00 10 июля;
  • для поступления на контракт – с 3 июля до 18:00 25 июля.

Творческие конкурсы будут проводиться с 7 по 18 июля включительно (для поступающих на бюджетные места). Для поступающих на контракт — до 31 июля.

— Обратите внимание, что даты зависят от университетов, поэтому внимательно следите за новостями на официальных сайтах вузов.

Когда обнародуют рейтинговые списки

Рейтинговые списки поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка поступающих на бюджет осуществляется не позднее 5 августа.

Поступающие, прошедшие на бюджет, должны подать оригиналы документов до 18:00 8 августа. А зачисление первокурсников на бюджет будет проходить до 10 августа.

Зачисление поступающих на контракт — не позднее 30 августа 2023 года.

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Вища освіта, Вступна кампанія, Документи, Образование в Украине
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