Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн

Украинская парамедик Екатерина Полищук, которую знают по позывному Пташка, недавно отреагировала на скандал с выделением 33 млн грн на съемки сериала. Защитница Азовстали рассказала, что вполне понимает возмущение украинцев.

По словам Пташки, ей стали чаще писать в ответ на просьбы донатить средства на нужды украинских военных, что на эти расходы нужно просить деньги из государственного бюджета. Однако она подчеркнула, что пока будет ждать, то умрет от того, что враг зайдет в ее блиндаж, а никто об этом не узнает.

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По мнению Полищук, без дронов, автомобилей, Starlink и многих других предметов украинцы не смогут защищать свою родину. Она отметила, что все видит, но искренне считает, что сообщения в социальных сетях не изменят количество людей, которые не хотят понимать насущные потребности государства.

Полищук рассказала, что все чаще пользователи соцсетей пишут ей о брусчатке, реконструкции монумента Родина-мать в Киеве, сериале за 33 млн грн и барабанах, однако она не считает себя “слепым котенком”.

Она привела пример, что РФ так же стремится создать разлад в украинском обществе, спровоцировать ненависть и недоверие к представителям власти. Полищук считает, что это одна из подобных ситуаций.

А знает Пташка это потому, что в российском плену оккупанты ей рассказывали, что она якобы не нужна Украине. Однако единственный выход из этой ситуации — работать на победу Украины, несмотря на все сложности. Она видит все события в государстве, однако не готова сдаваться как в плену, так и сейчас.

Фото: Екатерина Полищук

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