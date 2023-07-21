В Раду поступило заявление Ткаченко об увольнении, его рассмотрят на ближайшем заседании
В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе.
Об этом в Facebook сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.
Заявление Ткаченко рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
Вчера в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский инициировал отставку Александра Ткаченко.
Он призвал главу правительства Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информполитики.
Впоследствии Ткаченко сообщил, что подал заявление на отставку с должности “из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны”.
Он добавил, что культура во время войны важна, потому что это “война не только за территории, но и за людей”.
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