В Раду поступило заявление Ткаченко об увольнении, его рассмотрят на ближайшем заседании

В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе.

Об этом в Facebook сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.

Заявление Ткаченко рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Вчера в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский инициировал отставку Александра Ткаченко.

Он призвал главу правительства Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информполитики.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что подал заявление на отставку с должности “из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны”.

Он добавил, что культура во время войны важна, потому что это “война не только за территории, но и за людей”.

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