Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн

Українська парамедикиня Катерина Поліщук, яку знають за позивним Пташка, нещодавно відреагувала на скандал з виділенням 33 млн грн на знімання серіалу. Захисниця Азовсталі розповіла, що цілком розуміє обурення українців.

За словами Пташки, їй почали частіше писати у відповідь на прохання донатити кошти на потреби українських військових, що на ці витрати потрібно просити гроші з державного бюджету. Проте вона наголосила, що поки чекатиме, то помре від того, що ворог зайде в її бліндаж, а ніхто про це не дізнається.

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На думку Поліщук, без дронів, автомобілів, Starlink та багатьох інших предметів українці не зможуть захищати свою батьківщину. Вона зазначила, що все бачить, але щиро вважає, що дописи у соціальних мережах не змінять кількість людей, які не хочуть розуміти нагальні потреби держави.

Поліщук розповіла, що все частіше користувачі соцмереж пишуть їй про бруківку, реконструкцію монумента Батьківщина-мати у Києві, серіал за 33 млн грн та барабани, проте вона не вважає себе “сліпим кошеням”.

Вона навела приклад, що РФ так само прагне створити розлад в українському суспільстві, спровокувати ненависть та недовіру до представників влади. Поліщук вважає, що це одна з подібних ситуацій.

А знає Пташка це тому, що у російському полоні окупанти їй розповідали, що вона нібито не потрібна Україні. Проте єдиний вихід з цієї ситуації – працювати на перемогу України, попри всі складнощі. Вона бачить всі події у державі, проте не готова здаватися як у полоні, так і зараз.

Фото: Катерина Поліщук

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