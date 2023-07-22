Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
Українська парамедикиня Катерина Поліщук, яку знають за позивним Пташка, нещодавно відреагувала на скандал з виділенням 33 млн грн на знімання серіалу. Захисниця Азовсталі розповіла, що цілком розуміє обурення українців.
За словами Пташки, їй почали частіше писати у відповідь на прохання донатити кошти на потреби українських військових, що на ці витрати потрібно просити гроші з державного бюджету. Проте вона наголосила, що поки чекатиме, то помре від того, що ворог зайде в її бліндаж, а ніхто про це не дізнається.
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На думку Поліщук, без дронів, автомобілів, Starlink та багатьох інших предметів українці не зможуть захищати свою батьківщину. Вона зазначила, що все бачить, але щиро вважає, що дописи у соціальних мережах не змінять кількість людей, які не хочуть розуміти нагальні потреби держави.
Поліщук розповіла, що все частіше користувачі соцмереж пишуть їй про бруківку, реконструкцію монумента Батьківщина-мати у Києві, серіал за 33 млн грн та барабани, проте вона не вважає себе “сліпим кошеням”.
Вона навела приклад, що РФ так само прагне створити розлад в українському суспільстві, спровокувати ненависть та недовіру до представників влади. Поліщук вважає, що це одна з подібних ситуацій.
А знає Пташка це тому, що у російському полоні окупанти їй розповідали, що вона нібито не потрібна Україні. Проте єдиний вихід з цієї ситуації – працювати на перемогу України, попри всі складнощі. Вона бачить всі події у державі, проте не готова здаватися як у полоні, так і зараз.
Фото: Катерина Поліщук
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик