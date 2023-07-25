Есть оптимистический и пессимистический сценарии: эксперт озвучил возможные сроки окончания войны

Существует по меньшей два варианта развития событий, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины. Среди них есть оптимистический и пессимистический сценарии.

Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Сергей Грабский в комментарии ведущему информационного телемарафона Вадиму Карпяку.

— Конечно, он (министр обороны Украины Алексей Резников, — Ред.) имеет больший объем информации. Но из того, что мы имеем, я не могу разделять такой оптимизм, потому как исхожу и из того состояния дел, количества и качества как Сил обороны Украины, так и российских войск, или боевого и экономического потенциала обеих стран, включая наших союзников, о возможности окончания победоносной войны в следующем году до лета.

Аналитик отметил, что это очень сложный процесс. По мнению Грабского, он не может разделять чрезвычайный оптимизм относительно окончания войны летом 2024 года, как недавно заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Если мы говорим об очень оптимистическом сценарии, когда мы до конца года заходим в Крым и блокируем противника, то мы можем рассматривать возможность окончания войны в течение осенне-зимней кампании следующего года. Если мы говорим об оптимистическом сценарии, то есть на этом этапе выходим на побережье Азовского моря, перерезая сухопутный коридор, естественно нам надо будет разрабатывать операции по ликвидации окруженной Крымской группировки противника, который имеет определенные ресурсы и будучи окруженным, видимо, будет оказывать определенное сопротивление. Это оттягивает проведение наступательной операции на Востоке Украины еще на определенный промежуток времени, — утверждает военный аналитик.

Он не исключает развития пессимистического сценария, когда закончится полномасштабная война в Украине. Если Вооруженным силам Украины не удастся дойти до побережья Азовского моря, тогда война будет продолжаться в 2025 году.

— Пессимистический сценарий: если нам не удастся продвинуться на побережье Азовского моря, я предоставляю этой возможности очень небольшие шансы, но все же она может существовать, то нужно понимать, что последовательность шагов не меняется. Это тогда перейдет плавно на 2025 год, — считает военный эксперт.

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