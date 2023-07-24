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Юлия Захарченко, редактор ленты

Война в Украине может закончиться следующим летом: Резников озвучил прогноз

Резніков
Фото: Минобороны

Полномасштабная война России против Украины может закончиться следующим летом. Соответствующий прогноз озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.

Когда иностранные журналисты спросили главу Минобороны, думает ли он, что война закончится следующим летом, то он ответил утвердительно.

— Да. Мы выиграем эту войну. Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это только мой прогноз, — утверждает министр.

По его словам, Украину могут принять в НАТО на следующем саммите, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне. Министр считает, что тогда же может закончиться полномасштабная война.

Резников отметил, что рассматривает саммит НАТО в следующем году как возможное время для принятия Украины. Однако он признает, что Украина сможет присоединиться к НАТО только после окончания войны.

Украина будет иметь упрощенный процесс вступления в НАТО, а тем временем будет продолжать работать над необходимыми реформами, добавил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что преимущества от вступления Украины в НАТО только выросли, учитывая борьбу с Россией. По его мнению, членство Украины будет в интересах НАТО, потому что ВСУ получили реальный боевой опыт с военным вооружением, предоставленным западными странами.

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Источник: CNN
Война в Украине, Міноборони України, НАТО, Алексей Резников, Украина-НАТО, Україна-Росія
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