Є оптимістичний і песимістичний сценарії: експерт озвучив можливі терміни закінчення війни

Існує щонайменше два варіанти розвитку подій, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України. Серед них є оптимістичний та песимістичний сценарії.

Про це заявив полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Сергій Грабський у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Вадиму Карп’яку.

– Звісно, він (міністр оборони України Олексій Резніков, – Ред.) має більший обсяг інформації. Але з того, що ми маємо, я не можу поділяти такий оптимізм, тому що я виходжу і з того стану справ, кількості та якості як Сил оборони України, так і російських військ, або бойового та економічного потенціалу обох країн, зокрема наших союзників, щодо можливості закінчення переможної війни наступного року до літа.

Аналітик зазначив, що це дуже складний процес. На думку Грабського, він не може поділяти надзвичайного оптимізму щодо закінчення війни влітку 2024 року, як нещодавно заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Якщо ми говоримо про дуже оптимістичний сценарій, коли ми до кінця року заходимо в Крим і блокуємо противника, то ми можемо розглядати можливість закінчення війни протягом осінньо-зимової кампанії наступного року. Якщо ми говоримо про оптимістичний сценарій, тобто на цьому етапі виходимо на узбережжя Азовського моря, перерізаючи сухопутній коридор, природно нам треба буде розробляти операції з ліквідації оточеного Кримського угруповання противника, який має певні ресурси та будучи оточеним, мабуть, чинитиме певний спротив. Це відтягує проведення наступальної операції на Сході України ще на певний проміжок часу, – стверджує військовий аналітик.

Він не виключає розвитку песимістичного сценарію, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні. Якщо Збройним силам України не вдасться дійти до узбережжя Азовського моря, тоді війна продовжуватиметься у 2025 році.

– Песимістичний сценарій: якщо нам не вдасться просунутися на узбережжя Азовського моря, я надаю цій можливості дуже невеликі шанси, але все ж таки вона може існувати, то потрібно розуміти, що послідовність кроків не змінюється. Це тоді перейде плавно на 2025 рік, – вважає військовий експерт.

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