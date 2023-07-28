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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Что нужно купить первокласснику в школу 2023: список актуальных вещей

Школа, навчання
Фото: Unsplash

Первый звонок — важное событие в жизни каждого ребенка и его родителей.

Мама и папа должны не только подготовить ребенка морально к школе, но и купить все необходимое, чтобы первоклашка уверенно чувствовал себя во время учебы.

Факты ICTV подготовили для вас список необходимых вещей, которые нужно купить ребенку в первый класс.

Что нужно первокласснику в школу 2023: список актуальных вещей

Мир активно развивается, поэтому неудивительно, что вместо привычных тетрадей и учебников в 2023 году родители должны покупать ребенку компьютер или личный ноутбук. Особенно сейчас, когда детей в любой момент могут отправить на дистанционное обучение.

Канцелярия

  • Тетради в линейку и клеточку на каждый предмет.
  • Дневник.
  • Личная записная книжка.
  • Обложки для учебников, тетрадей и дневника.
  • Пенал.
  • Ручки синего или фиолетового цвета.
  • Обычные карандаши.
  • Ластик, точилка и корректор.
  • Чертежные принадлежности (линейка, транспортир, циркуль и т. д.).
  • Альбом для рисования, если этот предмет есть у ребенка. К нему дополнительно: акварельные краски, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, стакан-непроливайка.
  • Пластилин и доска для лепки.
  • Папка для тетрадей.
  • Учебные пособия в соответствии с возрастом.

Также новичкам понадобятся палочки для счета, веера букв и цифр.

Школа - необхідні речі

Фото: Unsplash

Вещи для организации пространства

Если ваш ребенок учится дистанционно, важно организовать ему место для учебы дома. Для этого вам понадобится:

  • Подставка для книг.
  • Подставка для ручек и карандашей.
  • Настольный органайзер для тетрадей и различных безделушек.
  • Закладки для книг.
  • Расписание уроков, которое можно повесить на стену.
  • Карта мира — ее можно повесить перед столом, чтобы ребенок постоянно видел ее.

Гаджеты

Важно, чтобы у вашего ребенка был свой ПК. Поэтому стоит купить стационарный компьютер, ноутбук или планшет для обучения.

Если у ребенка нет мобильного телефона, самое время это исправить. Так вы сможете постоянно находиться со школьником на связи и контролировать его передвижение.

Смарт-часы для детей — тоже важная вещь. Во-первых, ребенок будет знать, который час. Во-вторых, большинство современных часов имеют слот для SIM-карты, что позволяет всегда оставаться с ребенком на связи.  А установив специальное приложение, вы сможете контролировать местопребывание своего чада.

Одежда и обувь

Если ваш ребенок пойдет в первый класс на очное обучение, без формы не обойтись.

Для девочек — жакет, юбка (брюки) и белая блузка. Комплект можно дополнить сарафаном или жилетом. Также не стоит забывать об осенней обуви и куртке или плаще.

Для мальчиков — жакет, брюки и белая праздничная рубашка, а также две-три повседневных. Комплект можно дополнить жилетом. Мальчикам обычно покупают ботинки темного цвета. Не стоит покупать много рубашек (достаточно одной или двух).

Также важно купить спортивную форму. Обычно это:

  • спортивный костюм (кофта и брюки);
  • 1-2 футболки (с коротким и длинным рукавом);
  • кроссовки или кеды;
  • сумка для формы.

Не забывайте о самом важном предмете для первоклассника — рюкзаке или ранце. Он должен быть удобный, легкий и стильный, чтобы ребенок с радостью носил его.

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перший дзвоник, Советы, Школа
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