Зеленский ветировал законопроект о выделении полмиллиарда на музей Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, принятый Верховной Радой, о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

В карточке законопроекта № 9437 на сайте Верховной Рады говорится, что 27 июля президент вернул его с предложениями. Теперь парламент готовится их рассмотреть.

В сопроводительных документах к законопроекту и связанных с работой над ним сейчас отсутствует текст предложений президента.

Как известно, 13 июля украинский парламент поддержал выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Принятие этого законопроекта поддержали в целом 312 народных депутатов во время пленарного заседания.

Накануне Факты ICTV рассказывали, что исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд за оскорбление чести и достоинства.

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