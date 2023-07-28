Зеленский ветировал законопроект о выделении полмиллиарда на музей Голодомора
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, принятый Верховной Радой, о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.
В карточке законопроекта № 9437 на сайте Верховной Рады говорится, что 27 июля президент вернул его с предложениями. Теперь парламент готовится их рассмотреть.
В сопроводительных документах к законопроекту и связанных с работой над ним сейчас отсутствует текст предложений президента.
Как известно, 13 июля украинский парламент поддержал выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.
Принятие этого законопроекта поддержали в целом 312 народных депутатов во время пленарного заседания.
Накануне Факты ICTV рассказывали, что исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд за оскорбление чести и достоинства.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская