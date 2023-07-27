Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами — это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений, — считает глава Офиса президента.

Он отметил, что Украина благодарна Италии за мощную, многогранную поддержку в борьбе за наше будущее и восстановление справедливости.

По мнению Ермака, победа над российским злом и историческая справедливость – это то, что должна иметь Украина.

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