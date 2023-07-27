Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
— Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами — это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений, — считает глава Офиса президента.
Он отметил, что Украина благодарна Италии за мощную, многогранную поддержку в борьбе за наше будущее и восстановление справедливости.
По мнению Ермака, победа над российским злом и историческая справедливость – это то, что должна иметь Украина.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская