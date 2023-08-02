Новый этап єВідновлення: кто и как может получить компенсацию за уничтоженное жилье

Во вторник, 1 августа, в Украине запустили второй этап государственной программы єВідновлення. Теперь граждане смогут подавать заявки через Дію на компенсацию не только за поврежденное, но и за разрушенное жилье.

Как известно, с мая украинцы подавали заявления, чтобы получить средства на ремонт поврежденного во время полномасштабной войны имущества. А с 1 августа программу расширяют на тех, чье жилье было уничтожено из-за российского вторжения.

Что предполагает новый этап єВідновлення и как подать заявление – далее в материале.

Кто может претендовать на компенсацию за разрушенное жилье

Получить компенсацию могут граждане-единоличные собственники жилья, которое:

было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года (то есть во время полномасштабной войны);

не может быть восстановлено;

размещено на неоккупированной территории Украины;

не расположено в зоне активных боевых действий;

внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (нужно зарегистрировать жилье, если этого еще не произошло; сделать это можно онлайн на портале Дія

То есть пока что компенсацию будут предоставлять за разрушенное жилье, имеющее одного владельца. Как отметил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в Кабмине планируют скоро расширить услугу и на жилье, имеющее нескольких владельцев.

Также разрабатывается механизм компенсации для собственников жилья, расположенного на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Приоритет при рассмотрении заявок будут предоставлять: участникам боевых действий, ветеранам, лицам с инвалидностью в результате войны, мобилизованным, многодетным семьям, лицам с инвалидностью I и II групп.

Как будет выглядеть компенсация

Компенсацию будут предоставлять в виде электронного жилищного сертификата для приобретения новой квартиры или частного дома. Человек получит сертификат в Дії или по электронной почте.

Его можно будет использовать для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, а также для инвестиции в недвижимость, которая строится.

Человек сам будет выбирать, в каком населенном пункте хочет приобрести жилье.

Второй этап єВідновлення: как подать заявление

Для начала нужно подать информационное сообщение об уничтоженном жилье. Это можно сделать в приложении или на портале Дія.

Второй шаг – подача заявления на компенсацию через приложение Дія. Нужно будет:

выбрать льготную категорию, если есть;

ввести контактные данные;

заказать справку о несудимости в Дії.

Впоследствии должна появиться возможность подавать заявления через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.

Заявления рассмотрят специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Они осмотрят разрушенное жилье, утвердят предоставление компенсации и определят ее сумму.

Далее человек получит сертификат для покупки новой квартиры или дома. С этим сертификатом следует обратиться в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье.

Кроме того, после получения компенсации нужно будет отказаться от будущих репараций от РФ.

– Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности… Если человек получает компенсацию от государства, то он уже не сможет претендовать на эту сумму средств из репараций от страны-агрессора, – подчеркнул Михаил Федоров.

Следующий этап программы єВідновлення

Следующим этапом станет выплата средств для строительства нового частного дома на собственном земельном участке. В правительстве сейчас разрабатывают механизм.

Кабмин также работает над механизмом компенсации для тех граждан, кто за свой счет отремонтировал поврежденное во время войны жилье.

Компенсация за поврежденное жилье: сколько заявлений уже подано

С мая поступила 31 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье, сообщил Михаил Федоров в эфире телемарафона Єдині новини.

Специальные комиссии уже одобрили около 5 тыс. из них, и люди начали получать выплаты на ремонт поврежденных войной домов. Максимальная сумма составляет 200 тыс. грн.

Средства поступают на виртуальную карточку єВідновлення. Она имеет специальный режим использования: средства можно тратить в безналичной форме для покупки строительных материалов и заказа ремонтных услуг.

– Эта технология уникальна для мира… Средства можно использовать только в магазинах, покупая строительные материалы. То есть, невозможно эти средства снять и, например, купить продукты. На сегодняшний день присоединились уже около 700 партнеров: от маленьких магазинчиков до больших известных сетей, где можно покупать строительные материалы, — рассказал Федоров.

Если в магазине невозможно приобрести строительные материалы – это значит, что он не присоединился к программе єВідновлення.

Список партнеров-участников программы, у которых можно приобрести материалы и услуги, есть на сайте программы.

Источник: Министерство восстановления Украины

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