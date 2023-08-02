Валентина Летяк, редактор ленты
Купить дрова в Украине можно через государственный интернет-магазин: как это сделать
ДроваЄ – это государственный интернет-магазин, через который можно в несколько кликов приобрести дрова на зиму, и даже с доставкой на дом.
Лесхозы готовы принимать онлайн-заказы от каждого украинца. Как заказать дрова через государственный интернет-магазин ДроваЄ, читайте в нашем материале.
Как купить дрова онлайн 2023
- Зайти на сайт ДроваЄ, авторизоваться через электронную цифровую подпись или банк, которым пользуетесь.
- Указать адрес доставки. После этого система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и продукцию, которую можно у них заказать.
- Затем определиться с видом и объемом древесины. На экране автоматически появится сумма заказа.
- Выбрать функцию с доставкой или без. Обратите внимание, что не все поставщики могут сделать доставку к вашему дому.
- Указать свои контакты — номер телефона и email.
- Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.
Обратите внимание, что на одного человека установлен лимит – 15 кубометров на отопительный сезон. Поэтому в магазине действует система авторизации пользователей.
Фото: ДроваЄ
Источник: Кабмин
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