Купить дрова в Украине можно через государственный интернет-магазин: как это сделать

ДроваЄ – это государственный интернет-магазин, через который можно в несколько кликов приобрести дрова на зиму, и даже с доставкой на дом.

Лесхозы готовы принимать онлайн-заказы от каждого украинца. Как заказать дрова через государственный интернет-магазин ДроваЄ, читайте в нашем материале.

Как купить дрова онлайн 2023

Зайти на сайт ДроваЄ

Указать адрес доставки. После этого система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и продукцию, которую можно у них заказать.

Затем определиться с видом и объемом древесины. На экране автоматически появится сумма заказа.

Выбрать функцию с доставкой или без. Обратите внимание, что не все поставщики могут сделать доставку к вашему дому.

Указать свои контакты — номер телефона и email.

Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

Обратите внимание, что на одного человека установлен лимит – 15 кубометров на отопительный сезон. Поэтому в магазине действует система авторизации пользователей.

Фото: ДроваЄ

Источник : Кабмин

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.