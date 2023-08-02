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Валентина Летяк, редактор ленты

Купить дрова в Украине можно через государственный интернет-магазин: как это сделать

ДроваЄ

ДроваЄ – это государственный интернет-магазин, через который можно в несколько кликов приобрести дрова на зиму, и даже с доставкой на дом.

Лесхозы готовы принимать онлайн-заказы от каждого украинца. Как заказать дрова через государственный интернет-магазин ДроваЄ, читайте в нашем материале.

Как купить дрова онлайн 2023

  • Зайти на сайт ДроваЄ, авторизоваться через электронную цифровую подпись или банк, которым пользуетесь.
  • Указать адрес доставки. После этого система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и продукцию, которую можно у них заказать.
  • Затем определиться с видом и объемом древесины. На экране автоматически появится сумма заказа.

ДроваЄ - інструкція

  • Выбрать функцию с доставкой или без. Обратите внимание, что не все поставщики могут сделать доставку к вашему дому.
  • Указать свои контакты — номер телефона и email.
  • Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

Обратите внимание, что на одного человека установлен лимит – 15 кубометров на отопительный сезон. Поэтому в магазине действует система авторизации пользователей.

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Купить дрова в Украине можно через государственный интернет-магазин: как это сделать

Фото: ДроваЄ

Источник: Кабмин
Война в Украине, зима, Опалення, Отопительный сезон, теплопостачання
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