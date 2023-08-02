Валентина Летяк, редакторка стрічки
Купити дрова в Україні можна через державний інтернет-магазин: як це зробити
ДроваЄ – це державний інтернет-магазин, через який можна у кілька кліків придбати дрова на зиму, та ще й з доставкою додому.
Лісгоспи готові приймати онлайн-замовлення від кожного українця. Як замовити дрова через державний інтернет-магазин ДроваЄ, читайте в нашому матеріалі.
Як купити дрова онлайн 2023
- Зайти на сайт ДроваЄ, авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся.
- Вказати адресу доставки. Після цього система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна у них замовити.
- Потім визначитися із видом та обсягом деревини. На екрані автоматично зʼявиться сума замовлення.
- Обрати функцію з доставкою чи без. Зверніть увагу, не всі постачальники можуть здійснити доставку до вашого дому.
- Вказати свої контакти – номер телефону та email.
- Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.
Зверніть увагу, що на одну людину встановлено ліміт – 15 кубометрів на опалювальний сезон. Тому в магазині діє система авторизації користувачів.
Фото: ДроваЄ
Джерело: Урядовий портал
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