Купити дрова в Україні можна через державний інтернет-магазин: як це зробити

ДроваЄ – це державний інтернет-магазин, через який можна у кілька кліків придбати дрова на зиму, та ще й з доставкою додому.

Лісгоспи готові приймати онлайн-замовлення від кожного українця. Як замовити дрова через державний інтернет-магазин ДроваЄ, читайте в нашому матеріалі.

Як купити дрова онлайн 2023

Зайти на сайт ДроваЄ

Вказати адресу доставки. Після цього система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна у них замовити.

Потім визначитися із видом та обсягом деревини. На екрані автоматично зʼявиться сума замовлення.

Обрати функцію з доставкою чи без. Зверніть увагу, не всі постачальники можуть здійснити доставку до вашого дому.

Вказати свої контакти – номер телефону та email.

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

Зверніть увагу, що на одну людину встановлено ліміт – 15 кубометрів на опалювальний сезон. Тому в магазині діє система авторизації користувачів.

Фото: ДроваЄ

Джерело : Урядовий портал

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