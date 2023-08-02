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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Купити дрова в Україні можна через державний інтернет-магазин: як це зробити

ДроваЄ

ДроваЄ – це державний інтернет-магазин, через який можна у кілька кліків придбати дрова на зиму, та ще й з доставкою додому.

Лісгоспи готові приймати онлайн-замовлення від кожного українця. Як замовити дрова через державний інтернет-магазин ДроваЄ, читайте в нашому матеріалі.

Як купити дрова онлайн 2023

  • Зайти на сайт ДроваЄ, авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся.
  • Вказати адресу доставки. Після цього система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна у них замовити.
  • Потім визначитися із видом та обсягом деревини. На екрані автоматично зʼявиться сума замовлення.

ДроваЄ - інструкція

  • Обрати функцію з доставкою чи без. Зверніть увагу, не всі постачальники можуть здійснити доставку до вашого дому.
  • Вказати свої контакти – номер телефону та email.
  • Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

Зверніть увагу, що на одну людину встановлено ліміт – 15 кубометрів на опалювальний сезон. Тому в магазині діє система авторизації користувачів.

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Купити дрова в Україні можна через державний інтернет-магазин: як це зробити

Фото: ДроваЄ

Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, зима, Опалення, Опалювальний сезон, теплопостачання
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