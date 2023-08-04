Уже поступил или нет? Алгоритм действий рекомендованным для зачисления на бюджет

4 августа были объявлены рейтинговые списки абитуриентов, которые рекомендованы на бюджетную форму обучения.

Рейтинговые списки объявили для абитуриентов, поступающих на обучение для получения степени бакалавра и магистра (медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на дневную форму обучения.

На сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA статус заявлений абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, изменен со статуса Допущено на статус Рекомендовано (бюджет).

Что означают обозначения состояния заявлений абитуриентов?

Рекомендовано (бюджет) – абитуриент рекомендован к зачислению на бюджет;

абитуриент рекомендован к зачислению на бюджет; Рекомендовано (контракт) – абитуриент рекомендован к зачислению на контракт;

абитуриент рекомендован к зачислению на контракт; Допущено – абитуриент допущен к участию в конкурсе на бюджет или контракт;

абитуриент допущен к участию в конкурсе на бюджет или контракт; Отказ – абитуриент не допущен к участию в конкурсном отборе на основании решения приемной комиссии.

Заявления подавались на два типа: бюджет (Б) и контракт (К).

В некоторых заявлениях, которые подавались на бюджет, установлен статус Не рекомендовано на бюджет, но допущено. Это означает, что вуз не получил бюджетных мест на эту специальность, потому что туда подавались или абитуриенты с очень низкими баллами, или те, кто прошел на бюджет по высшему приоритету.

У некоторых есть статус Рекомендовано на бюджет по приоритету #1 (он оценивается по шкале от 1 до 5). Это очередность заявлений, по которой определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджет.

Что нужно делать рекомендованному на бюджет абитуриенту?

Такие абитуриенты имеют время до 18.00 8 августа для того, чтобы выполнить требования к зачислению в тех вузах, где они рекомендованы к зачислению. Поступающие, которые по разным причинам не выполнят их, потеряют право зачисления на бюджет в текущем году.

В то же время, они сохранят право на контрактную форму обучения в текущем году на специальности, куда подавались.

Рекомендованные на бюджет лица должны подписать заявление онлайн с помощью КЭП, Дія.Підпис или собственноручно подписать распечатанное заявление и загрузить его скан-копию в электронный кабинет.

Пошаговый алгоритм:

1. Модуль Поданные заявления на поступление: в нем следует выделить статус заявления Рекомендовано (бюджет) или Рекомендовано (контракт) и нажать Подтвердить выбор места получения образования.

2. Поступающий должен подтвердить, что предупрежден об обязательном представлении военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа (отметка устанавливается всеми поступающими, независимо от пола).

3. Выбрать пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажать кнопку Наложить КЭП. Надо выбрать центр сертификации, который выдал ключ, загрузить его файл, указать пароль к нему и нажать Подписать.

4. Обновить страницу, чтобы убедиться, что заявление подписано. Напротив него должны появиться дата и время подписания.

Отметим, что наложить КЭП в электронном кабинете могут те абитуриенты, в данных которых указан РНУКПН. Для поступающих, которые регистрировались на НМТ-2023, эти данные будут внесены автоматически. Остальным необходимо обратиться в приемную комиссию вуза для внесения информации в базу.

Загрузка скан-копии заявления

В модуле Поданные заявления на поступление нужно выделить статус заявления и нажать Печать электронного заявления, заполнить дополнительные данные и нажать Да. Распечатать его и подписать собственноручно. Если нет возможности для печати, заявление можно написать от руки.

Далее следует повторно выделить отметкой нужное заявление и нажать Подтвердить выбор места получения образования. Также надо подтвердить пункт об обязательности представления военнообязанным гражданам Украины документа.

Поступающему следует выбрать пункт Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления и загрузить файл в формате jpg, jpeg или pdf размером не более 2 МБ, потом обновить страницу. Напротив успешной загрузки должны появиться дата и время подписи.

После этого необходимо обновить страницу, чтобы убедиться, что заявление успешно подписано. Напротив него должны появиться дата и время подписания.

Поступающий может отменить подтверждение выбора, но до подтверждения вуза требований к зачислению. Для этого нужно выделить нужное заявление и нажать Отменить подтверждение выбора места получения образования (аннулировать КЭП/удалить файл). После этого ознакомиться с текстом предупреждения и нажать Подтвердить.

Если рекомендованный к зачислению абитуриент-претендент на бюджет не подаст документы до 8 августа в установленное время, то его рекомендация аннулируется, а место предоставят другому абитуриенту по правилам перевода на вакантные места госзаказа.

Зачисление поступающих на бюджет состоится не позднее 10 августа 2023 года.

После этого начнется зачисление абитуриентов на контрактную форму обучения на основании НМТ, или творческого конкурса, или мотивационного письма, или собеседования в пределах лицензионного объема и в зависимости от специальности.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контрактную форму обучения, происходит не позднее 18 августа 2023 года.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих на контракт осуществляется не ранее 9 августа 2023 года. Зачисление лиц, претендующих на обучение за счет целевых льготных государственных кредитов и по контракту, состоится не позднее 30 августа 2023 года.

Источник: Osvita.ua

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.