Вырастет количество предметов: в МОН рассказали о вступительной кампании и каким будет НМТ-2024

Украинская вступительная кампания продолжается. В этом году более 260 тыс. выпускников сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ). И это на 20% больше, чем в 2022 году.

Что это означает и какие особенности вступительной кампании этого года – Факты ICTV пообщались с заместителем министра образования Михаилом Винницким.

По его словам, из 260 тыс. выпускников, писавших НМТ, 20 тыс. прошли тестирование за границей. Это показатель того, что украинцы, даже находясь в других странах, планируют поступать в учреждения высшего образования в Украине.

– Это значит, что у нас есть дети, которые, уже почувствовав, что такое западное образование, что такое жизнь на Западе, все равно решают “голосовать ногами”, как говорится, и поступать в наши учреждения высшего образования. Мне кажется, что это должно быть для нас предметом гордости. Потому что показывает, что разного рода мифы о том, что бакалаврат или высшее образование в Украине какое-то некачественное или не такое, или неконкурентноспособное с западным образованием, абсолютно неправдивы, — подчеркнул Михаил Винницкий.

НМТ в этом году прошло успешно, и Минобразования благодарно за это Украинскому центру оценивания качества образования, который эффективно сработал.

В общей сложности прошло две волны НМТ: основная и дополнительная сессии. По словам замминистра, случаев вынужденного переноса тестирования с первой сессии на вторую было немного. Это было связано с продолжительной воздушной тревогой.

А дополнительная сессия прошла “вообще безупречно”.

– Хотелось бы, чтобы у нас было больше центров за рубежом. Северная Америка большая, были центры на востоке Канады, на западе Канады, на востоке и западе Соединенных Штатов. Кое-кто должен был ехать достаточно далеко. Но в пределах Европы фактически в каждой стране (были центры тестирования, – Ред.), и очень хорошо сработали, – рассказал Михаил Винницкий.

Без НМТ поступают те, кто сдает творческий конкурс на творческие специальности, а также проходит отбор по физическим способностям.

Также НМТ не требуют от детей, поступающих с временно оккупированных территорий. Они, как правило, не имеют возможности приехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы пройти тестирование.

Поэтому для поступающих с ВОТ предусмотрели индивидуальное собеседование в режиме онлайн, с использованием VPN.

– Таких поступающих, к сожалению, очень мало, но есть. Я думаю, что где-то несколько сотен мы таких насчитаем из так называемых “ДНР/ЛНР”, из Крыма, с некоторых новооккупированных территорий. Стоит сказать, что с новооккупированных территорий добраться очень сложно, но молодцы, пытаются, вступают. И я думаю, что это их проявление патриотизма, что они не хотят идти в российское учреждение, а хотят получать нормальное легитимное образование. Мы от них не требуем никаких документов. Они приезжают, поступают и в течение 3-6 месяцев могут сделать документы, – отметил замминистра.

Ожидается до 115 тыс. успешных заявлений на государственный заказ. Значительный вызов – это зачисление льготников, ведь в этом году в Украине их большое количество – до 15% от всего поступления на бюджетные места.

По словам Винницкого, часто нужно урегулировать какие-то вопросы, чтобы обеспечить бюджетными местами именно льготников. И этот процесс “продолжится в течение августа”.

– Люди очень часто поступают без правильных документов, но это нужно учитывать. Вот только что я решал вопрос, что у участника боевых действий, который сейчас воюет на фронте, нет возможности оформить УБД, и соответственно есть вопрос для его дочери, как она поступает, на основании чего. Таких вопросов, к сожалению, у нас много. Но процесс идет, работаем, – добавил замминистра.

В этом году по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля и при поддержке всего правительства в последний момент был увеличен объем бюджетных мест на отдельные специальности.

На подготовку рабочих кадров – на 1821 человека, социальных работников – на 200 человек, психологов и медицинских психологов – на 140 человек, специалистов по специальности Терапия и реабилитация – на 1305 человек.

– В условиях войны нам потребуются, например, реабилитологи, психологи, нам потребуются социальные работники. Это специальности, которые нам понадобятся для восстановления: это восстановление человеческого капитала и восстановление инфраструктуры. К сожалению, у нас и дальше есть проблема с такими специальностями, как химия, физика. Особенно беспокоят нас педагогические специальности, – заявил Михаил Винницкий.

Поэтому Кабмин планирует активно работать над их решением.

Государственный заказ на 2024 год Минобразования начнет формировать с сентября этого года. Это очень рано и означает, что будут новые подходы.

Также изменится и структура национального мультипредметного теста: добавят еще один предмет. В связи с этим тестирование будет длиться четыре часа с перерывом.

– В следующем году НМТ мы планируем проводить немного по-другому, то есть четыре предмета, а не три. Это означает 4-часовой тест с перерывом, между вторым и третьим часом, существенным перерывом. Просто 4 часа писать тест – это нереально и нездорово для ребенка, – рассказал замминистра образования.

Винницкий объяснил, что, согласно законодательству, должно быть четыре предмета во время тестирования.

В то же время, Министерство образования движется к практике пяти предметов, которая существует уже во многих европейских странах, в том числе в Польше. Выпускной тест по пяти предметам могут ввести уже в 2025 году (три обязательных и два на выбор).

– В 2025 году, если все будет хорошо, то выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами на выбор. Но не хочу никого пугать: в 2024 году будет четыре предмета, и мы работаем над тем, чтобы объявить, что это будут за предметы и какие будут программы экзаменов уже в сентябре. Потому что мы понимаем, что наши абитуриенты готовятся в течение года, чтобы сдать тест как можно лучше, — заверил Винницкий.

Минобразования также рекомендует вузам переходить на формат очного обучения, поскольку из-за длительного обучения онлайн уже видно, как проседает качество образования.

Конечно, все при условии соблюдения безопасности, обустройства укрытий. На это государство сейчас нацелено максимально.

– Мы рекомендуем на тех территориях, в тех зонах, где нет непосредственной опасности артиллерийских обстрелов или С-300, максимально обеспечить укрытия и выходить в офлайн, – проинформировал замминистра.

Сейчас и Министерство образования, и государство работают над тем, чтобы помочь учебным заведениям обеспечить наличие оборудованных укрытий.

– Это не всегда удается, есть разного рода возможности, города и заведения. Я хочу ответственно заявить, что речь не идет о Запорожье, о Харькове, речь не идет, очевидно, о Николаеве и Херсоне, и даже не об Одессе. Но Киев, Тернополь, Винница, Франковск, Львов и так далее, где есть периодические воздушные тревоги, но непосредственной угрозы артиллерии или наземных действий нет, мы рекомендуем максимально выходить в офлайн, — подчеркнул Михаил Винницкий.

В Минобразования напоминают, что офлайн-образование качественнее, чем обучение в дистанционном режиме.

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