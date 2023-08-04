Уже вступив, чи ні? Алгоритм дій рекомендованим для зарахування на бюджет

4 серпня було оголошено рейтингові списки вступників, які рекомендовані на бюджетну форму навчання.

Рейтингові списки оголосили для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра (медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за денною формою навчання.

На сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA статус заяв абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на бюджет, змінено зі статусу Допущено на статус Рекомендовано (бюджет).

Що означають позначення стану заяв абітурієнтів?

Рекомендовано (бюджет) – абітурієнта рекомендовано до зарахування на бюджет;

– абітурієнта рекомендовано до зарахування на бюджет; Рекомендовано (контракт) – абітурієнта рекомендовано до зарахування на контракт;

– абітурієнта рекомендовано до зарахування на контракт; Допущено – абітурієнта допущено до участі у конкурсі на бюджет або контракт;

– абітурієнта допущено до участі у конкурсі на бюджет або контракт; Відмова – абітурієнта не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії.

Заяви подавалися на два типи: бюджет (Б) та контракт (К).

У деяких заявах, які подавалися на бюджет, встановлено статус Не рекомендовано на бюджет, але допущено. Це означає, що ЗВО не отримав бюджетних місць на цю спеціальність, бо туди подавалися або вступники з дуже низькими балами, або ті, хто пройшов на бюджет за вищим пріоритетом.

У деяких є статус Рекомендовано на бюджет за пріоритетом #1 (він оцінюється за шкалою від 1 до 5). Це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви під час вступу на бюджет.

Що потрібно робити рекомендованому на бюджет абітурієнту?

Такі абітурієнти мають час до 18:00 8 серпня для того, щоб виконати вимоги до зарахування у тих ЗВО, де вони рекомендовані до зарахування. Вступники, які з різних причин не виконають їх, втратять право зарахування на бюджет у поточному році.

Водночас вони збережуть право на контракту форму навчання у поточному році на спеціальності, куди подавалися.

Рекомендовані на бюджет особи мають підписати заяву онлайн за допомогою КЕП, Дія.Підпис або власноруч підписати роздруковану заяву та завантажити її сканкопію в електронний кабінет.

Покроковий алгоритм:

1. Модуль Подані заяви на вступ: у ньому слід виділити статус заяви Рекомендовано (бюджет) або Рекомендовано (контракт) та натиснути Підтвердити вибір місця здобуття освіти.

2. Вступник має підтвердити, що попереджений про обов’язкове подання військовозобов’язаними громадянами України військово-облікового документа (позначка встановлюється усіма вступниками, незалежно від статі).

3. Обрати пункт Накласти кваліфікований електронний підпис та натиснути кнопку Накласти КЕП. Треба обрати центр сертифікації, який видав ключ, завантажити його файл, зазначити пароль до нього й натиснути Підписати.

4. Оновити сторінку, щоб переконатися, що заява підписана. Навпроти неї мають з’явитися дата і час підписання.

Зауважимо, що накласти КЕП в електронному кабінеті можуть ті вступники, у даних яких зазначено РНОКПП. Для вступників, які реєструвалися на НМТ-2023, ці дані будуть внесені автоматично. Іншим необхідно звернутися до приймальної комісії ЗВО для внесення інформації до бази.

Завантаження сканкопії заяви

У модулі Подані заяви на вступ потрібно виділити статус заяви та натиснути Друк електронної заяви, заповнити додаткові дані й натиснути Так. Роздрукувати її та підписати власноруч. Якщо немає можливості для друку, заяву можна написати від руки.

Далі слід повторно виділити позначкою потрібну заяву і натиснути Підтвердити вибір місця здобуття освіти. Також треба підтвердити пункт про обов’язковість подання військовозобов’язаним громадянам України документа.

Вступнику слід обрати пункт Завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви і завантажити файл у форматі jpg, jpeg чи pdf розміром не більш як 2 МБ, тоді оновити сторінку. Навпроти успішного завантаження має з’явитися дата й час підпису.

Після цього необхідно оновити сторінку, щоб переконатися, що заява успішно підписана. Навпроти неї мають з’явитися дата і час підписання.

Вступник може скасувати підтвердження вибору, але до підтвердження ЗВО вимог до зарахування. Для цього потрібно виділити потрібну заяву та натиснути Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти (анулювати КЕП/видалити файл). Після цього ознайомитися з текстом попередження та натиснути Підтвердити.

Якщо рекомендований до зарахування абітурієнт-претендент на бюджет не подасть документи до 8 серпня у встановлений час, то його рекомендація анулюється, а місце нададуть іншому вступнику за правилами переведення на вакантні місця держзамовлення.

Зарахування вступників на бюджет відбудеться не пізніше від 10 серпня 2023 року.

Після цього розпочнеться зарахування абітурієнтів на контрактну форму навчання на підставі НМТ, або творчого конкурсу, або мотиваційного листа, або співбесіди в межах ліцензійного обсягу та залежно від спеціальності.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контрактну форму навчання, відбувається не пізніше від 18 серпня 2023 року.

Надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих для вступників на контракт здійснюється не раніше 9 серпня 2023 року. Зарахування осіб, які претендують на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за контрактом, відбудеться не пізніше від 30 серпня 2023 року.

Джерело: Osvita.ua

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