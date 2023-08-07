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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мы должны быть терпеливыми, если хотим победить — Зеленский о контрнаступлении

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Контрнаступление проходит тяжело, но инициатива в руках Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые военные эксперты говорят, что контрнаступление не проходит ожидаемыми темпами, глава государства сказал, что контрнаступление медление, чем некоторые представляли.

— Это все второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других — другие осложнения… Об этом можно говорить очень долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет. Но контрнаступление — это наступление армии, а не отступление. И это важный положительный аспект. Инициатива в руках Украины. Очень тяжело воевать так долго. Это абсолютно понятно. Очень трудно, когда у вас есть дефицит определенных видов вооружений, — сказал он.

Зеленский отметил, что, поскольку это война, украинским защитникам очень трудно, но российским оккупантам еще хуже.

— В наших глазах — усталость, а в их глазах — страх, а это две разные вещи. Нам придется выдержать, что я могу сказать? Мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. А мы хотим, — подчеркнул президент.

Он также отметил, что Россия, в отличие от Украины, может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Поэтому россияне в первую очередь должны думать не о наших потерях, а “о ненужных жертвах своих военных”.

— Они должны покинуть нашу территорию. Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда возвращаться. А нам нет. Им есть куда идти, а нам — нет. Потому что это наша единственная земля, — подчеркнул Зеленский.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, отвечая на вопрос, что сдерживает продвижение наших войск на Юге, сказала, что российские войска минируют позиции в три слоя и бетонируют господствующие высоты.

По ее словам, таким образом оккупанты пытаются замедлить наступление украинских защитников.

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Источник: La Nacion

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ
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