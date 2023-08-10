В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
В Украине проводят проверку всех укрытий, в частности расположенных на территориях учебных заведений. После заключения все сведения передадут в Министерство образования и науки Украины.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что обсудили подготовку к новому учебному году с главой МОН Оксеном Лисовым, заместителем руководителя Офиса президента Алексеем Кулебой и руководителями ОВА.
— Необходимо учитывать ситуацию с безопасностью в каждой отдельной общине. Мы обобщаем эти данные и передадим рекомендации коллегам из МОН, — сообщил министр внутренних дел.
Клименко отметил, что МВД реализует собственные проекты, направленные на формирование безопасной образовательной среды.
Среди них — подготовка специалистов по безопасности, расширение сети безопасных классов (в Украине уже создано около 1,5 тыс.), введение паспорта безопасности каждого учебного заведения, усиление мер безопасности в учебных заведениях (охрана, сигнализация, видеонаблюдение и прочее).
В МВД утверждают, что работают над реализацией качественного и безопасного образования в Украине в рамках запланированных проектов.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко