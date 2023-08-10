Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД

Ігор Клименко
Фото: МВД

В Украине проводят проверку всех укрытий, в частности расположенных на территориях учебных заведений. После заключения все сведения передадут в Министерство образования и науки Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что обсудили подготовку к новому учебному году с главой МОН Оксеном Лисовым, заместителем руководителя Офиса президента Алексеем Кулебой и руководителями ОВА.

— Необходимо учитывать ситуацию с безопасностью в каждой отдельной общине. Мы обобщаем эти данные и передадим рекомендации коллегам из МОН, — сообщил министр внутренних дел.

Клименко отметил, что МВД реализует собственные проекты, направленные на формирование безопасной образовательной среды.

Среди них — подготовка специалистов по безопасности, расширение сети безопасных классов (в Украине уже создано около 1,5 тыс.), введение паспорта безопасности каждого учебного заведения, усиление мер безопасности в учебных заведениях (охрана, сигнализация, видеонаблюдение и прочее).

В МВД утверждают, что работают над реализацией качественного и безопасного образования в Украине в рамках запланированных проектов.

Читайте также
Сколько школ Украины имеют укрытия и готовы к очному обучению: ответ Минобразования
Школа - книги, дзвоник

Война в Украине, Міносвіти, МОН, Образование в Украине, укриття, Школярі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Байден попросит у Конгресса США дополнительное финансирование для Украины — СМИ
Білий дім США
Взрывы в Запорожье: есть погибший и пострадавшие, разрушена гражданская инфраструктура
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Имеет 8 размеров и подходит для беременных: утвержден образец формы для женщин-военнослужащих
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
Володимир Зеленський і Анджей Дуда
Во время обстрела пели на улице: в Запорожье погибли девушки, которые собирали на ВСУ
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь