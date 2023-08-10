В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД

В Украине проводят проверку всех укрытий, в частности расположенных на территориях учебных заведений. После заключения все сведения передадут в Министерство образования и науки Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что обсудили подготовку к новому учебному году с главой МОН Оксеном Лисовым, заместителем руководителя Офиса президента Алексеем Кулебой и руководителями ОВА.

— Необходимо учитывать ситуацию с безопасностью в каждой отдельной общине. Мы обобщаем эти данные и передадим рекомендации коллегам из МОН, — сообщил министр внутренних дел.

Клименко отметил, что МВД реализует собственные проекты, направленные на формирование безопасной образовательной среды.

Среди них — подготовка специалистов по безопасности, расширение сети безопасных классов (в Украине уже создано около 1,5 тыс.), введение паспорта безопасности каждого учебного заведения, усиление мер безопасности в учебных заведениях (охрана, сигнализация, видеонаблюдение и прочее).

В МВД утверждают, что работают над реализацией качественного и безопасного образования в Украине в рамках запланированных проектов.

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