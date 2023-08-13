Уничтожено восемь пушек и пять минометов: Гуменюк об уменьшении потенциала РФ на Юге Украины

Российские войска продолжают атаковать мирное население, чтобы давить на украинских военных. Однако воины ВСУ осуществляют контрбатарейную борьбу, уничтожают крупнокалиберные пушки и минометы оккупантов.

Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального информационного телемарафона.

— У нас продолжается мощная контрбатарейная борьба. Каждый день мы имеем соответствующие результаты, потому что наша задача сейчас — это максимально уничтожить мощность врага, в частности, артиллерийские системы, с помощью которых он продолжает давить на мирное население.

Именно из-за ажиотажа, вызванного искусственным интересом в СМИ к нашему присутствию на левом берегу, страдает мирное население. Я еще раз призываю не спешить сообщать, понимать, что ведение военной операции поручено военным — именно они должны официально сообщить о своем присутствии или продвижении, — утверждает Гуменюк.

Спикер ОК Юг отметила, что уменьшается диверсионно-разведывательный потенциал врага на правом берегу.

В то же время украинские защитники уничтожают вооружение войск РФ, из которых пытаются бить по гражданскому населению на правом берегу Херсонской области.

— Мы противодействуем деятельности врага, по которой он пытается направлять диверсионно-разведывательные группы. За эти сутки можем отчитываться о минусе еще одной такой группы, минус лодка. Это говорит о том, что они намного уменьшили свой потенциал в этом направлении.

Мы можем говорить об уничтожении восьми крупнокалиберных пушек, пяти минометов, из которых они сегодня мощно обстреливали правый берег. Потери гражданского населения просто поражают: семь погибших, по меньшей мере девять раненых. Они абсолютно не ориентируются на военные объекты, а сосредоточены на том, чтобы бить по местам скопления людей, церквях, библиотеках и больницах, — обратила внимание спикер ОК Юг.

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