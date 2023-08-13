Уничтожено восемь пушек и пять минометов: Гуменюк об уменьшении потенциала РФ на Юге Украины
Российские войска продолжают атаковать мирное население, чтобы давить на украинских военных. Однако воины ВСУ осуществляют контрбатарейную борьбу, уничтожают крупнокалиберные пушки и минометы оккупантов.
Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального информационного телемарафона.
— У нас продолжается мощная контрбатарейная борьба. Каждый день мы имеем соответствующие результаты, потому что наша задача сейчас — это максимально уничтожить мощность врага, в частности, артиллерийские системы, с помощью которых он продолжает давить на мирное население.
Именно из-за ажиотажа, вызванного искусственным интересом в СМИ к нашему присутствию на левом берегу, страдает мирное население. Я еще раз призываю не спешить сообщать, понимать, что ведение военной операции поручено военным — именно они должны официально сообщить о своем присутствии или продвижении, — утверждает Гуменюк.
Спикер ОК Юг отметила, что уменьшается диверсионно-разведывательный потенциал врага на правом берегу.
В то же время украинские защитники уничтожают вооружение войск РФ, из которых пытаются бить по гражданскому населению на правом берегу Херсонской области.
— Мы противодействуем деятельности врага, по которой он пытается направлять диверсионно-разведывательные группы. За эти сутки можем отчитываться о минусе еще одной такой группы, минус лодка. Это говорит о том, что они намного уменьшили свой потенциал в этом направлении.
Мы можем говорить об уничтожении восьми крупнокалиберных пушек, пяти минометов, из которых они сегодня мощно обстреливали правый берег. Потери гражданского населения просто поражают: семь погибших, по меньшей мере девять раненых. Они абсолютно не ориентируются на военные объекты, а сосредоточены на том, чтобы бить по местам скопления людей, церквях, библиотеках и больницах, — обратила внимание спикер ОК Юг.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко