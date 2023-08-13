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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Знищено вісім гармат і п’ять мінометів: Гуменюк про зменшення потенціалу РФ на Півдні України

Знищено вісім гармат і п’ять мінометів: Гуменюк про зменшення потенціалу РФ на Півдні України
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують атакувати мирне населення, щоб тиснути на українських військових. Проте воїни ЗСУ здійснюють контрбатарейну боротьбу, знищують крупнокаліберні гармати та міномети окупантів.

Про це заявила керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– У нас продовжується потужна контрбатарейна боротьба. Кожного дня ми маємо відповідні результати, тому що наше завдання зараз – це максимально знищити потужність ворога, зокрема, артилерійські системи, за допомогою яких він продовжує тиснути на мирне населення.

Саме через ажіотаж, викликаний штучним інтересом в ЗМІ до нашої присутності на лівому березі, потерпає мирне населення. Я ще раз закликаю не поспішати повідомляти, розуміти, що ведення військової операції доручено військовим – саме вони мають офіційно повідомити про свою присутність чи просування, – стверджує Гуменюк.

Речниця ОК Південь зазначила, що зменшується диверсійно-розвідувальний потенціал ворога на правому березі.

Водночас українські захисники знищують озброєння військ РФ, з яких намагаються бити по цивільному населенню на правому березі Херсонської області.

– Ми протидіємо діяльності ворога, по якій він намагається направляти диверсійно-розвідувальні групи. За цю добу можемо звітувати про мінус ще одну таку групу, мінус човен. Це говорить про те, що вони набагато зменшили свій потенціал у цьому напрямку.

Ми можемо говорити про знищення вісьмох крупнокаліберних гармат, п’ятьох мінометів, з яких вони сьогодні потужно обстрілювали правий берег. Втрати цивільного населення просто вражають: сім загиблих, щонайменше дев’ять поранених. Вони абсолютно не орієнтуються на військові об’єкти, а зосереджені на тому, щоб бити по місцях скупчення людей, церквах, бібліотеках і лікарнях, – звернула увагу речниця ОК Південь.

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Війна в Україні, Новини Херсону, Українці, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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