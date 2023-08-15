В Буковеле отдохнули более 1,3 тыс. детей: Зеленская встретилась с приемными семьями
На территории туристического комплекса Буковель благодаря поддержке первой леди Елены Зеленской и иностранных меценатов этим летом смогли отдохнуть 1 357 детей с родителями из 218 детских домов семейного типа.
Детский центр оздоровления и отдыха Артек-Буковель ориентирован на все возрастные группы, что позволяет развиваться и совершенствовать приобретенные умения и навыки.
— Даже в мирное время выехать на отдых вместе было для таких больших семей недостижимой мечтой. Мы в Olena Zelenska Foundation с самого начала занимаемся большими приемными семьями и очень хотели подарить им полноценное лето и возможность отдохнуть вместе, семьей, какой бы большой она ни была, — подчеркнула супруга президента.
По ее словам, за шесть смен лагеря в нем отдохнули семьи из Херсонской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Сумской областей, а также из Львовской, Хмельницкой, Тернопольской областей.
В лагере Елена Зеленская встретилась с четырьмя приемными семьями, которые сейчас там отдыхают.
В частности, с семьей Паскевичей, которая переехала на Львовщину из Днепропетровской области из-за потери жилья в результате российской агрессии. Они воспитывают восемь приемных детей.
Также первая леди встретилась с Антипчуками, у которых 10 детей. Они переехали из Славянска Донецкой области на Житомирщину.
У Гашенко из Пологовского района Запорожской области, которые сейчас живут в Стрые, семеро приемных детей, а у Тарусиных, которые до большой войны жили под Краматорском (сейчас — на Житомирщине), — десять детей.
Зеленская подчеркнула, что больше всего хотела бы видеть всех детей и их родителей радостными, улыбающимися и беззаботными, как сейчас.
— Так влияют Карпаты и особая атмосфера лагеря. Но и еще кое-что. Это ощущение нужности и важности — для своей страны, сограждан, всех, кто рядом, — добавила она.
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