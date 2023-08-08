Нам нужно “быстрее”: Зеленская высказалась о помощи от западных партнеров

Помощь мирового сообщества должна быть направлена на скорейшее окончание войны в Украине.

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская в интервью британскому изданию The Independent.

— Мы постоянно слышим от наших западных партнеров, что они будут с нами так долго, как это будет нужно. Но слово “долго” — это не то слово, которое нам следует использовать. Мы должны использовать слово “быстрее”, — сказала супруга президента.

По словам Зеленской, победа страны-агрессора России была бы худшим сценарием для всего человечества.

— Это будет означать, что глобальные факторы сдерживания не работают. Это будет означать, что любой, кто имеет власть, силу и достаточные финансовые возможности, может делать в этом мире все, что захочет, — отметила она.

Первая леди подчеркнула, что Украина сейчас защищает не только свои интересы, но и пытается сохранить демократический баланс в мире.

— Украинцы платят за это жизнями своих соотечественников, остальной мир просто платит своими ресурсами, — сказала Елена Зеленская.

Источник : Офис президента

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