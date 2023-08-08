Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Нам нужно “быстрее”: Зеленская высказалась о помощи от западных партнеров

Олена Зеленська
Фото: Офис президента

Помощь мирового сообщества должна быть направлена на скорейшее окончание войны в Украине.

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская в интервью британскому изданию The Independent.

— Мы постоянно слышим от наших западных партнеров, что они будут с нами так долго, как это будет нужно. Но слово “долго” — это не то слово, которое нам следует использовать. Мы должны использовать слово “быстрее”, — сказала супруга президента.

По словам Зеленской, победа страны-агрессора России была бы худшим сценарием для всего человечества.

— Это будет означать, что глобальные факторы сдерживания не работают. Это будет означать, что любой, кто имеет власть, силу и достаточные финансовые возможности, может делать в этом мире все, что захочет, — отметила она.

Первая леди подчеркнула, что Украина сейчас защищает не только свои интересы, но и пытается сохранить демократический баланс в мире.

— Украинцы платят за это жизнями своих соотечественников, остальной мир просто платит своими ресурсами, — сказала Елена Зеленская.

Читайте также
Зеленский и Рютте по телефону обсудили, что можно сделать для усиления украинской ПВО
Зеленський

Источник: Офис президента
Война в Украине, Елена Зеленская, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Преступления не должны остаться безнаказанными: в Совете Европы осудили удар РФ по Покровску
Марія Пейчинович-Бурич
В Украину из Бельгии отправили танки Leopard 1, которые приобрела неизвестная страна — СМИ
Leopard
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Подрыв Каховской ГЭС: правительство продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим
Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Британия вводит новые санкции, чтобы перекрыть доступ РФ к иностранным военным поставкам
Лондон - Велика Британія
Видео
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.

Артур Свинаренко
Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена
Нам нужно “быстрее”: Зеленская высказалась о помощи от западных партнеров
России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ
Нам нужно “быстрее”: Зеленская высказалась о помощи от западных партнеров
Готовимся к зиме! Что нужно знать об отопительном сезоне
Нам нужно “быстрее”: Зеленская высказалась о помощи от западных партнеров
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
Нам нужно “быстрее”: Зеленская высказалась о помощи от западных партнеров
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь