Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, є поранені
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами

Зеленська в Буковелі
Фото: Офіс президента

На території туристичного комплексу Буковель завдяки підтримці першої леді Олени Зеленської та іноземних меценатів цього літа змогли відпочити 1 357 дітей з батьками із 218 дитячих будинків сімейного типу.

Дитячий центр оздоровлення та відпочинку Артек-Буковель орієнтований на всі вікові групи, що дає змогу розвиватися та вдосконалювати набуті вміння й навички.

– Навіть у мирний час виїхати на відпочинок разом було для таких великих сімей недосяжною мрією. Ми в Olena Zelenska Foundation від початку опікуємося великими прийомними родинами та дуже хотіли подарувати їм повноцінне літо й можливість відпочити разом, сім’єю, хоч би якою великою вона була, – наголосила дружина президента.

За її словами, за шість змін табору в ньому відпочили сім’ї з Херсонщини, Миколаївщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Чернігівщини, Сумщини, а також зі Львівщини, Хмельниччини, Тернопільщини.

У таборі Олена Зеленська зустрілася з чотирма прийомними сім’ями, які зараз там відпочивають.

Зокрема з родиною Паскевичів, яка переїхала на Львівщину з Дніпропетровської області через втрату житла внаслідок російської агресії. Вони виховують восьмеро прийомних дітей.

Також перша леді мала зустріч з Антипчуками, у яких 10 дітей. Вони переїхали зі Слов’янська Донецької області на Житомирщину.

У Гашенків з Пологівського району Запорізької області, які зараз живуть у Стрию, семеро прийомних дітей, а у Тарусіних, які до великої війни жили під Краматорськом (зараз – на Житомирщині), – десятеро дітей.

Зеленська наголосила, що найбільше б хотіла бачити усіх дітей та їхніх батьків такими радісними, усміхненими та безтурботними, як зараз.

–  Так впливають Карпати й особлива атмосфера табору. Але і ще дещо. Це відчуття потрібності й важливості – для своєї країни, співгромадян, усіх, хто поряд, – додала вона.

Читайте також
Нам потрібно “швидше”: Зеленська висловилася про допомогу від західних партнерів
Олена Зеленська

Джерело: Офіс президента
Буковель, Війна в Україні, Дитячий табір, Карпати, Олена Зеленська
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Київщині командири Нацгвардії незаконно нарахували собі майже 14 млн “бойових” премій
СБУ
У ракетах Х-101, випущених вночі по Україні, було до 30 іноземних мікросхем – ОП
У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами
Партнери не ставили якихось вимог вести переговори з РФ – Данілов
Олексій Данілов
Обговорили надання ППО та бронемашин: Резніков зустрівся з міністром фінансів Німеччини
Резніков та міністр фінансів Німеччини
У Луцьку пожежники ліквідували наслідки ракетного обстрілу підприємства
удар по Луцьку
Відео
Подорожі
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (14.08.2023)
У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (14.08.2023)
У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь