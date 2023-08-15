У Буковелі відпочили понад 1,3 тис. дітей: Зеленська зустрілася із прийомними родинами

На території туристичного комплексу Буковель завдяки підтримці першої леді Олени Зеленської та іноземних меценатів цього літа змогли відпочити 1 357 дітей з батьками із 218 дитячих будинків сімейного типу.

Дитячий центр оздоровлення та відпочинку Артек-Буковель орієнтований на всі вікові групи, що дає змогу розвиватися та вдосконалювати набуті вміння й навички.

– Навіть у мирний час виїхати на відпочинок разом було для таких великих сімей недосяжною мрією. Ми в Olena Zelenska Foundation від початку опікуємося великими прийомними родинами та дуже хотіли подарувати їм повноцінне літо й можливість відпочити разом, сім’єю, хоч би якою великою вона була, – наголосила дружина президента.

За її словами, за шість змін табору в ньому відпочили сім’ї з Херсонщини, Миколаївщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Чернігівщини, Сумщини, а також зі Львівщини, Хмельниччини, Тернопільщини.

У таборі Олена Зеленська зустрілася з чотирма прийомними сім’ями, які зараз там відпочивають.

Зокрема з родиною Паскевичів, яка переїхала на Львівщину з Дніпропетровської області через втрату житла внаслідок російської агресії. Вони виховують восьмеро прийомних дітей.

Також перша леді мала зустріч з Антипчуками, у яких 10 дітей. Вони переїхали зі Слов’янська Донецької області на Житомирщину.

У Гашенків з Пологівського району Запорізької області, які зараз живуть у Стрию, семеро прийомних дітей, а у Тарусіних, які до великої війни жили під Краматорськом (зараз – на Житомирщині), – десятеро дітей.

Зеленська наголосила, що найбільше б хотіла бачити усіх дітей та їхніх батьків такими радісними, усміхненими та безтурботними, як зараз.

– Так впливають Карпати й особлива атмосфера табору. Але і ще дещо. Це відчуття потрібності й важливості – для своєї країни, співгромадян, усіх, хто поряд, – додала вона.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.