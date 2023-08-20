Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
РФ ударила ракетой по центру Чернигова: 7 погибших, 144 раненых
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет

Маріуполь
Фото: Getty Images

Российские военные убили по меньшей мере более сотни украинских детей во время бомбардировки временно оккупированного Мариуполя. Украинским партизанам удалось найти доказательства, подтверждающие преступления оккупантов.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на полученный сопротивлением список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Некоторым из них не было даже одного года.

— Детки прошли через регистрацию в моргах на временно оккупированных: Мариуполь, Мангуш и Новоазовск. Данные, которые подтверждают оккупанты, — это 101 мариупольский ребенок, погибший именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков, — говорится в сообщении.

Там отмечают, что согласно списку, можно опознать около 87 детей, погибших во время осады Мариуполя. В перечне указано, что некоторые из них получили осколочные смертельные ранения в различных частях тела и множественные переломы черепа.

— Полученные данные позволили нам верифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра — 147 детей. К сожалению, понимаем, что это число может быть больше, — отмечают в городском совете.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко утверждает, что весь мир должен знать о преступлениях против детей, а каждый российский военный должен получить справедливое наказание.

Читайте также
Всю ночь вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику — последствия удара по базе россиян возле Мариуполя
проросійські окупанти

Источник: Мариупольский городской совет

Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь, Смерть, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Несмотря на санкции: Telegraph узнали, как РФ получает от Китая вертолеты и дроны
РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет
Осваивать истребители F-16 будут молодые пилоты: детали
РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет
Сохранили авиацию: командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, какие приказы отдал в начале вторжения РФ
українська авіація
В ООН назвали отвратительным и осудили удар РФ по Чернигову
Чернігів - наслідки ракетного удару 19 серпня 2023
Намного лучше, чем в прошлом году: Данилов ответил, готова ли Украина к защите энергетики зимой
РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь