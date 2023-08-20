РФ убила более 100 детей в Мариуполе, партизаны нашли доказательства — городской совет

Российские военные убили по меньшей мере более сотни украинских детей во время бомбардировки временно оккупированного Мариуполя. Украинским партизанам удалось найти доказательства, подтверждающие преступления оккупантов.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на полученный сопротивлением список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Некоторым из них не было даже одного года.

— Детки прошли через регистрацию в моргах на временно оккупированных: Мариуполь, Мангуш и Новоазовск. Данные, которые подтверждают оккупанты, — это 101 мариупольский ребенок, погибший именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков, — говорится в сообщении.

Там отмечают, что согласно списку, можно опознать около 87 детей, погибших во время осады Мариуполя. В перечне указано, что некоторые из них получили осколочные смертельные ранения в различных частях тела и множественные переломы черепа.

— Полученные данные позволили нам верифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра — 147 детей. К сожалению, понимаем, что это число может быть больше, — отмечают в городском совете.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко утверждает, что весь мир должен знать о преступлениях против детей, а каждый российский военный должен получить справедливое наказание.

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Источник: Мариупольский городской совет

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