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Украина
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Всю ночь вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику — последствия удара по базе россиян возле Мариуполя

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

После вчерашнего удара по военной базе РФ в селе Юрьевка Мариупольского района 50 оккупантов привезли в мариупольскую больницу.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что захватчиков разместили в городской больнице №2 (МКР-17).

— Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, относительно умерших, то известно о пяти оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику, — говорится в сообщении.

По словам мэра, по количеству автобусов и грузовиков, маркированных “300”, количество раненых большое. Кроме того, сожжена вражеская военная техника.

О ранениях гражданских информации нет.

В понедельник, 14 августа, около 11:00 Силами обороны Украины был поражен командный пункт российских войск в селе Юрьевка, недалеко от временно оккупированного Мариуполя.

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Война в Украине, Донецкая область, Мариуполь
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