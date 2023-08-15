Всю ночь вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику — последствия удара по базе россиян возле Мариуполя
После вчерашнего удара по военной базе РФ в селе Юрьевка Мариупольского района 50 оккупантов привезли в мариупольскую больницу.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что захватчиков разместили в городской больнице №2 (МКР-17).
— Из них 13 уже умерли. В Мангуше больница забита, относительно умерших, то известно о пяти оккупантах. Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику, — говорится в сообщении.
По словам мэра, по количеству автобусов и грузовиков, маркированных “300”, количество раненых большое. Кроме того, сожжена вражеская военная техника.
О ранениях гражданских информации нет.
В понедельник, 14 августа, около 11:00 Силами обороны Украины был поражен командный пункт российских войск в селе Юрьевка, недалеко от временно оккупированного Мариуполя.
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