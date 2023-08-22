Космолот: отзывы от опытных игроков об онлайн казино

Фанаты азартных игр в Украине не имеют недостатка в онлайн-площадках, на которых можно прокрутить слоты или поиграть в рулетку.

Однако среди множества интернет-казино лишь немногие можно назвать действительно надежными. К таким игровым клубам относится и Cosmolot.

В этой статье мы расскажем об этом интернет-казино в свете особенностей регистрации, ассортимента игр и других нюансов, которые необходимо знать каждому игроку.

Характеристики Cosmolot

Компания, которая оперирует Космолот была основана в 2020 году. Она с самого начала действовала в правовом поле украинского законодательства и не заигрывала в сторону страны, которую не принято называть вслух.

Этот факт отличает Cosmolot от многих гемблинговых площадок, поскольку ООО Спейсикс, которой принадлежит онлайн-казино, имеет четкую антирашистскую позицию.

В начале 2021 года ТМ Cosmolot стала первой интернет-платформой Украины, которая прошла лицензирование комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет была выдана 08.02.2021 года.

Решение КРАИЛ №34 от 02.02.2021 сроком на 5 лет. С этого момента компания представила свою деятельность как онлайн-казино.

Характеристики Cosmolot:

принадлежит ООО Спейсикс;

основан в 2021 году;

официальный сайт и мобильное приложение (iOS, Android) работают на украинском языке;

зачисление средств принимается только с гривневых карт MasterCard и Visa;

минимальная сумма депозита составляет 50 грн;

минимальная сумма выплаты 100 грн;

количество игр превышает 1000;

количество международных провайдеров-58;

возможна верификация через Дію.

Cosmolot предоставляет возможность играть в онлайн-игры на официальном вебсайте или со смартфона, для которого специально разработано мобильное приложение. Независимо от выбора площадки, процесс регистрации и функционал не отличаются.

Ассортимент игр на сайте

Как было отмечено выше, интернет-площадка Космолот предлагает более 1000 лицензированных игр от 58 международных провайдеров. Здесь вы сможете найти:

слоты;

баккару;

рулетку;

блэкджек;

лотерея кено;

бинго;

покер.

Для удобства игроков все игры разбиты на несколько категорий, включая Популярные, Новые и Live-игры. В разделе Популярны собранные бестселлеры, среди которых слоты, известные во многих странах, а также эксклюзивные предложения от Cosmolot.

В Новинках можно найти новые предложения лучших провайдеров, которые вскоре могут набрать немалой популярности. Раздел с Live-играми позволит соревноваться в режиме онлайн с другими игроками в таких играх, как рулетка, баккара и блэкджек.

Среди преимуществ онлайн-казино Космолот можно отметить регулярное проведение турниров. Они захватывают определенный временной отрезок и проводятся на ограниченном количестве слотов.

Условие-прокрутить как можно большую сумму в этих играх. Компания предлагает значительный призовой фонд, эквивалентный сумме в евро (деньги и фриспины), который делится между лучшими игроками (от 10 до 50 первых мест).

Нельзя не отметить, что большинство слотов и настольных игр доступны в демоверсии. Исключением будут только Live-игры. Этот режим позволяет попробовать свои силы в играх даже для тех пользователей, которые еще не зарегистрировались в онлайн-казино.

Все спины и раздачи проводятся без риска потери денег. Очень приятный бонус для тех, кто хочет весело провести время, но не намерен ставить собственные средства на кон.

Как пройти регистрацию и подтвердить личность

Регистрация в Космолот ничем не отличается от этого процесса в других онлайн-казино. Это можно сделать с помощью номера мобильного телефона и адреса электронной почты.

В первом случае на указанный номер придет смс с кодом-подтверждение.

Во втором-вы получите письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения регистрации. Еще один способ зарегистрировать учетную запись в Cosmolot — указать учетную запись в Google.

В таком случае вам даже не придется придумывать пароль, поскольку система сама сгенерирует его и пришлет на e-mail.

Чтобы получить доступ к выводу средств на карту и другие возможности, обязательно необходимо пройти верификацию в системе. Для этого следует отправить скан паспорта или ID-карты.

Это позволит администрации проверить подлинность указанных данных, а также защитить игрока от мошенников во время вывода денег.

Важные условия:

на момент регистрации пользователю должен исполниться 21 год;

на одного человека приходится одна учетная запись;

игра на деньги возможна только для зарегистрированных пользователей;

при регистрации необходимо указывать банковскую карту (MasterCard или Visa), оформленную на имя игрока.

— Совет! Внимательно прочитайте правила и условия Перед регистрацией, так как их нарушение позволит компании заблокировать вашу учетную запись.

Также надо ответственно относиться к игре, потому что бесконтрольный прокрут слотов может привести к развитию игровой зависимости.

Как снять средства со счета

Вывод средств осуществляется следующим образом:

В личном кабинете заходите в раздел Касса.

Нажимаете на вкладку Выплата.

Убиваете сумму, которую хотите вывести (она не может превышать сумму в разделе баланса Для вывода).

Выбираете карту для вывода (это могут быть только карты MasterCard и Visa, с которых вы пополняли игровой счет).

Вводите пароль и подтверждаете операцию.

Процедура занимает около трех минут, примерно столько времени требуется онлайн-казино, чтобы обработать ваш запрос на вывод средств.

Однако необходимо понимать, что банки могут задерживать зачисление средств на счет на три банковских дня. Хотя такая ситуация случается довольно редко.

Важно! Выводить средства можно исключительно на гривневые карточки.

Бонусы: как активировать и где найти

Онлайн-казино Cosmolot предлагает как первый бонус, в котором начисляются фриспины за первые пять пополнений, так и разнообразные акции.

В них можно получить денежный бонус или бесплатные спины за депозит или участие в квесте. Активируется бонус также в личном кабинете игрока. Для этого:

Переходим во вкладку Касса.

Делаем депозит на сумму, указанную в условиях акции.

Указываем метод пополнения (это могут быть как транзакции непосредственно с карт, так и платежные системы Google Pay и ApplePay, а также терминалы).

Выбираем необходимый бонус с помощью кнопки Оплатить.

Получаем депозитные средства и бонусы в течение нескольких минут.

Стоит понимать, что как и большинство игорных клубов и БК, интернет-казино Космолот позволяет вывести бонусные средства только после их отыгрывания. Чаще всего нужно прокрутить призовые средства с вейджером х1-х40.

Узнать о проведении акции или квеста можно на главном баннере сайта или мобильного приложения, а также — из писем, которые отправляются пользователям на электронную почту. Также компания может оповещать о возможности получить бонус в смс-сообщениях.

Ответственная игра

Общество с ограниченной ответственностью Спейсикс, которой принадлежит торговая марка Cosmolot, позиционирует себя как социально ответственная компания.

В связи с этим она делает все, чтобы азартные игры не выходили за пределы развлечений и не перерастали в игроманию. На сайте и в мобильном приложении Космолот вы сможете воспользоваться услугой “ответственная игра”, с помощью которой:

ограничьте время, которое проводите за прокруткой слотов;

сможете выставить лимит на сумму депозита;

установите порог проигрыша.

Также в этой вкладке можно прочитать о симптомах игромании и как распознать заболевание на ранней стадии. Там же можно найти полезные советы, как предотвратить игровую зависимость и сделать так, чтобы азартные игры оставались лишь хобби.

Отзывы пользователей

CyberPlayer

Давно играю в Космолот (примерно 4 года). За это время не юзал и половины игр, это говорит о хорошем выборе. Отдача слотов вполне хорошая, за все время игры в плюсе примерно на 11%.

Круто, что можно поиграть в деморежиме: не всегда готов тратить деньги, а весело убить время хочется. Да и разобраться в новых играх не помешает. Ставлю пятерку!

Максим З.

Для меня мир гемлинга относительно новый. Раньше интересовался букмекерскими конторами и лишь изредка крутил слоты. Постепенно перешел на Cosmolot, потому что здесь выбор игр гораздо шире, да и компания не запятнала репутацию в связях с соседями. Но это не единственный ее плюс.

Удобное меню, понятный интерфейс и разбиение игр на группы не дают застрять на уровне изучения онлайн-казино. Очень нравятся live-игры, хоть и прокруткой слотов не брезгую. Деньги выводятся быстро и в полном объеме.

Сергей Корюшко

В общем нормальное казино, главное преимущество которого не в играх (они плюс-минус как у всех, за исключением нескольких оригинальных предложений), а в надежности. Я не сторонник обхода законов, поэтому всегда стараюсь выбирать только компании с официальным разрешением на организацию азартных игр.

А кто как не Космолот, который первым в Украине получил лицензию, может это предложить? По техническим моментам: деньги выводятся быстро, бонусы отыгрываются просто, онлайн-поддержка на уровне.

Преимущества и недостатки Cosmolot

В интернет-казино Космолот немало реальных преимуществ, среди которых:

легальный статус;

надежность в работе и честность с клиентами;

строгое соблюдение законодательства Украины относительно организации и проведения игр в сети Интернет;

многие лицензионные игры от международных провайдеров;

лотерея с хорошим процентом выигрышей;

быстрый вывод средств;

регистрация в течение 7 минут.

Отдельно стоит отметить защиту данных, которую обеспечивает Cosmolot, и круглосуточную информационную поддержку клиентов.

Серьезных минусов нет. Были жалобы на скудный выбор live-игр, желание игроков было удовлетворено, небольшое количество бонусов заполнили интересными квестами и турнирами, по результатам которых пользователи получали значительные призы.

По результатам нашей проверки, и обзорам на отзывы в других полах, Космолот заслужил положительную оценку без всяких оговорок.

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