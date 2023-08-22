Космолот: відгуки від досвідчених гравців про онлайн казино

Фанати азартних ігор в Україні не мають браку в онлайн-майданчиках, на яких можна прокрутити слоти або пограти в рулетку.

Однак серед безлічі інтернет-казино лише деякі можна назвати справді надійними. До таких ігрових клубів належить і Cosmolot.

У цій статті ми розповімо про це інтернет-казино у світлі особливостей реєстрації, асортименту ігор та інших нюансів, які необхідно знати кожному гравцю.

Характеристики Cosmolot

Компанія, яка оперує Космолот була заснована у 2020 році. Вона з самого початку діяла у правовому полі українського законодавства та не загравала у бік країни, яку не заведено називати вголос.

Цей факт відрізняє Cosmolot від багатьох гемблінгових майданчиків, оскільки ТОВ Спейсикс, якій належить онлайн-казино, має чітку антирашистську позицію.

На початку 2021 року ТМ Cosmolot стала першою інтернет-платформою України, яка пройшла ліцензування Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Ліцензія на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет була видана 08.02.2021 року.

Рішення КРАІЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років. З цього моменту компанії запровадила свою діяльність як онлайн-казино.

Характеристики Cosmolot:

належить ТОВ Спейсикс;

заснований у 2021 році;

офіційний сайт та мобільний додаток (iOS, Android) працюють українською мовою;

зарахування коштів приймається лише з гривневих карток MasterCard та Visa;

мінімальна сума депозиту складає 50 грн;

мінімальна сума виплати 100 грн;

кількість ігор перевищує 1000;

кількість міжнародних провайдерів — 58;

можлива верифікація через Дію.

Cosmolot надає можливість грати в онлайн-ігри на офіційному вебсайті або зі смартфона, для якого спеціально розроблено мобільний додаток. Незалежно від вибору майданчика, процес реєстрації та функціонал не відрізняються.

Асортимент ігор на сайті

Як було зазначено вище, інтернет-майданчик Космолот пропонує понад 1000 ліцензованих ігор від 58 міжнародних провайдерів. Тут ви зможете знайти:

слоти;

баккару;

рулетку;

блекджек;

лотерею кено;

бінго;

покер.

Для зручності гравців усі ігри розбиті на кілька категорій, включаючи Популярні, Нові та Live-ігри. У розділі Популярні зібрані бестселери, серед яких слоти, відомі в багатьох країнах, а також ексклюзивні пропозиції від Cosmolot.

У Новинках можна знайти нові пропозиції найкращих провайдерів, які незабаром можуть набрати чималої популярності. Розділ із live-іграми дозволить змагатися в режимі онлайн з іншими гравцями в таких іграх, як рулетка, баккара та блекджек.

Серед переваг онлайн-казино Космолот можна відзначити регулярне проведення турнірів. Вони захоплюють певний часовий відрізок та проводяться на обмеженій кількості слотів.

Умова — прокрутити якомога більшу суму у цих іграх. Компанія пропонує значний призовий фонд, еквівалентний сумі у євро (гроші та фріспіни), який ділиться між найкращими гравцями (від 10 до 50 перших місць).

Не можна не відзначити, що більшість слотів та настільних ігор доступні в демоверсії. Виключенням будуть лише live-ігри. Цей режим дозволяє спробувати свої сили в іграх навіть для тих користувачів, які ще не зареєструвалися в онлайн-казино.

Усі спіни та роздачі проводяться без ризику втрати грошей. Дуже приємний бонус для тих, хто хоче весело провести час, але не має наміру ставити власні кошти на кін.

Як пройти реєстрацію та підтвердити особу

Реєстрація в Космолот нічим не відрізняється від цього процесу в інших онлайн-казино. Це можна зробити за допомогою номера мобільного телефону та адреси електронної пошти.

У першому випадку на вказаний номер прийде смс із кодом-підтвердження.

У другому — ви отримаєте лист із посиланням, за яким необхідно перейти для завершення реєстрації. Ще один спосіб зареєструвати обліковий запис у Cosmolot — вказати обліковий запис у Google.

У такому разі вам навіть не доведеться вигадувати пароль, оскільки система сама згенерує його і надішле на e-mail.

Щоб отримати доступ до виведення коштів на карту та інші можливості, обов’язково необхідно пройти верифікацію в системі. Для цього слід відправити скан паспорта або ID-картки.

Це дозволить адміністрації перевірити справжність зазначених даних, а також захистити гравця від шахраїв під час виведення грошей.

Важливі умови:

на момент реєстрації користувачеві має виповнитися 21 рік;

на одну людину припадає один обліковий запис;

гра на гроші можлива лише для зареєстрованих користувачів;

при реєстрації необхідно вказувати банківську картку (MasterCard або Visa), оформлену на ім’я гравця.

– Порада! Уважно читайте правила та умови перед реєстрацією, оскільки їх порушення дозволить компанії заблокувати ваш рахунок.

Також треба відповідально ставитися до гри, бо безконтрольний прокрут слотів може призвести до розвитку ігрової залежності.

Як зняти кошти з рахунку

Виведення коштів здійснюється наступним чином:

В особистому кабінеті заходите до розділу Каса. Натискаєте на вкладку Виплата. Вбиваєте суму, яку хочете вивести (вона не може перевищувати суму у розділі балансу Для виведення). Вибираєте картку для виведення (це можуть бути лише картки MasterCard та Visa, з яких ви поповнювали ігровий рахунок). Вводите пароль та підтверджуєте операцію.

Процедура займає близько трьох хвилин, приблизно стільки часу потрібно онлайн-казино, щоб обробити ваш запит на виведення коштів.

Однак необхідно розуміти, що банки можуть затримувати зарахування коштів на рахунок на три банківські дні. Хоча така ситуація трапляється доволі рідко.

Важливо! Виводити кошти можна виключно на гривневі картки.

Бонуси: як активувати та де знайти

Онлайн-казино Cosmolot пропонує як перший бонус, у якому нараховуються фріспіни за перші пʼять поповнень, так і різноманітні акції.

У них можна отримати грошовий бонус або безплатні спіни за депозит або участь у квесті. Активується бонус також в особистому кабінеті гравця. Для цього:

Переходимо у вкладку Каса. Робимо депозит на суму, що зазначена в умовах акції. Вказуємо метод поповнення (це можуть бути як транзакції безпосередньо з карток, так і платіжні системи Google Pay та ApplePay, а також термінали). Обираємо необхідний бонус за допомогою кнопки «Оплатити». Отримуємо депозитні кошти та бонуси протягом кількох хвилин.

Варто розуміти, що як і більшість гральних клубів та БК, інтернет-казино Космолот дозволяє вивести бонусні кошти лише після їхнього відігравання. Найчастіше потрібно прокрутити призові кошти з вейджером х1-х40.

Дізнатися про проведення акції або квесту можна на головному банері сайту або мобільного додатка, а також — з листів, які надсилаються користувачам на електронну пошту. Також компанія може сповіщати про можливість отримати бонус у смс-повідомленнях.

Відповідальна гра

Товариство з обмеженою відповідальністю Спейсикс, якій належить торгова марка Cosmolot, позиціонує себе як соціально відповідальна компанія.

У зв’язку з цим вона робить все, щоб азартні ігри не виходили за межі розваг і не переростали в ігроманію. На сайті та в мобільному додатку Космолот ви зможете скористатися послугою «Відповідальна гра», за допомогою якої:

обмежите час, який проводите за прокручуванням слотів;

зможете виставити ліміт на суму депозиту;

встановите поріг програшу.

Також у цій вкладці можна прочитати про симптоми ігроманії та як розпізнати захворювання на ранній стадії. Там же можна знайти корисні поради, як запобігти ігровій залежності і зробити так, щоб азартні ігри залишалися лише хобі.

Відгуки користувачів

CyberPlayer

Давно граю у Космолот (приблизно 4 роки). За цей час не юзав і половини ігор, це говорить про добрий вибір. Віддача слотів цілком хороша, за весь час гри у плюсі приблизно на 11%.

Круто, що можна пограти у деморежимі: не завжди готовий витрачати гроші, а весело вбити час хочеться. Та й розібратися у нових іграх не завадить. Ставлю п’ятірку!

Максим З.

Для мене світ гемлінгу відносно новий. Раніше цікавився букмекерськими конторами і лише зрідка крутив слоти. Поступово перейшов на Cosmolot, тому що тут вибір ігор набагато ширший, та й компанія не заплямила репутацію у зв’язках із сусідами. Але це не єдиний її плюс.

Зручне меню, зрозумілий інтерфейс та розбиття ігор на групи не дають застрягти на рівні вивчення онлайн-казино. Дуже подобаються live-ігри, хоч і прокруткою слотів не гидую. Гроші виводяться швидко та в повному обсязі.

Сергій Корюшко

Загалом нормальне казино, головна перевага якого не в іграх (вони плюс-мінус як у всіх, за винятком декількох оригінальних пропозицій), а в надійності. Я не прихильник обходу законів, тому завжди намагаюся обирати лише компанії з офіційним дозволом на організацію азартних ігор.

А хто як не Космолот, котрий першим в Україні отримав ліцензію, може це запропонувати? За технічними моментами: гроші виводяться швидко, бонуси відіграються просто, онлайн-підтримка на рівні.

Переваги та недоліки Cosmolot

В інтернет-казино Космолот чимало реальних переваг, серед яких:

легальний статус;

надійність у роботі та чесність із клієнтами;

суворе дотримання законодавства України щодо організації та проведення ігор в мережі інтернет;

багато ліцензійних ігор від міжнародних провайдерів;

лотерея з добрим відсотком виграшів;

швидке виведення коштів;

реєстрація протягом 7 хвилин.

Окремо варто відзначити захист даних, який забезпечує Cosmolot, та цілодобову інформаційну підтримку клієнтів.

Серйозних мінусів немає. Були скарги на мізерний вибір live-ігор, бажання гравців було задоволено, невелику кількість бонусів заповнили цікавими квестами та турнірами, за результатами яких користувачі отримували значні призи.

За результатами нашої перевірки та оглядам на відгуки в інших статях, Космолот заслужив на позитивну оцінку без жодних застережень.

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