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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала

В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала

Полиция Киева задержала двух девушек, которые устроили танцы на кладбище возле захоронений военных, погибших на войне. За содеянное нарушительницам грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

По словам правоохранителей, две сестры в соцсети около 18:00 опубликовали видео с танцами возле захоронений военных. Менее чем за час полицейские разыскали девушек возле станции метро Золотые Ворота и доставили в Деснянское управление полиции.

Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом “почтить” память погибших защитников Украины, отмечают в полиции.

В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала

Видео, которое выложили девушки, быстро распространилось по сети, и пользователи нашли их профили в Instagram. Люди начали писать сестрам гневные комментарии.

Впоследствии одна из них написала извинения за свое с сестрой поведение и заявила, что они танцевали на могиле своего отца, который погиб в Изюме Харьковской области.

Девушка уверяет, что она и сестра никак не хотели очернить память героев.

— Наше поведение было связано с тем, что мы понимаем отношение своего погибшего отца к культуре захоронения, поэтому не видели ничего плохого, но сейчас жалеем.

В Киеве две сестры танцевали на могиле отца-военного — фото

скриншот

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — надругательство над могилой. Решается вопрос о сообщении сестрам о подозрении.

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Фото: Полиция Києва

Київ, Полиция
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