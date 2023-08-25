В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала

Полиция Киева задержала двух девушек, которые устроили танцы на кладбище возле захоронений военных, погибших на войне. За содеянное нарушительницам грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

По словам правоохранителей, две сестры в соцсети около 18:00 опубликовали видео с танцами возле захоронений военных. Менее чем за час полицейские разыскали девушек возле станции метро Золотые Ворота и доставили в Деснянское управление полиции.

Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом “почтить” память погибших защитников Украины, отмечают в полиции.

Видео, которое выложили девушки, быстро распространилось по сети, и пользователи нашли их профили в Instagram. Люди начали писать сестрам гневные комментарии.

Впоследствии одна из них написала извинения за свое с сестрой поведение и заявила, что они танцевали на могиле своего отца, который погиб в Изюме Харьковской области.

Девушка уверяет, что она и сестра никак не хотели очернить память героев.

— Наше поведение было связано с тем, что мы понимаем отношение своего погибшего отца к культуре захоронения, поэтому не видели ничего плохого, но сейчас жалеем.

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — надругательство над могилой. Решается вопрос о сообщении сестрам о подозрении.

Фото: Полиция Києва

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