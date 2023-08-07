Выбросил флаги Украины. В Днепропетровской области мужчина осквернил могилы воинов
В Криворожском районе Днепропетровской области местный житель повредил семь флагштоков государственных флагов, установленных на могилах павших военных.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Указано, что информация о преступлении поступила в полицию 5 августа.
Полицейские предварительно установили, что злоумышленником может быть 63-летний местный житель. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
В Telegram-канале Днепр оперативный опубликовали видео, снятое родственницей одного из павших защитников. Она пришла на кладбище и увидела, что на некоторых могилах поломали флагштоки и поснимали флаги.
— Нет слов. Крик души. Это ужас. Нелюди поиздевались над могилами наших защитников… Они защищали Украину, а нелюди такое сделали, — говорит женщина на видео.
В июле в Буче Киевской области открыли мемориал в память о жителях города, которых российские военные убили во время оккупации.
Источник: Нацполиция Днепропетровской области
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