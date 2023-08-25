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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала

У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала

Поліція Києва затримала двох дівчат, які влаштували танці на кладовищі біля поховань військових, загиблих на війні. За скоєне порушницям загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

За словами правоохоронців, дві сестри у соцмережі близько 18:00 опублікували відео з танцями біля поховань військових. Менш ніж за годину поліціянти розшукали дівчат біля станції метро Золоті Ворта та доставили до Деснянського управління поліції.

Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином “вшанувати” памʼять загиблих захисників України, наголошують у поліції.

У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала

Відео, яке виклали дівчата, швидко поширилося мережею, і користувачі знайшли їхні профілі в Instagram. Люди почали писати сестрам гнівні коментарі.

Згодом одна з них написала вибачення за свою із сестрою поведінку та заявила, що вони танцювали на могилі свого батька, який загинув в Ізюмі на Харківщині.

Дівчина запевняє, що вона і сестра ніяк не хотіли очорнити пам’ять героїв.

– Наша поведінка була пов’язана з тим, що ми розуміємо ставлення свого загиблого батька до культури поховання, тому не вбачали нічого поганого, але зараз шкодуємо.

У Києві дві сестри танцювали на могилі батька-військового – фото

скриншот

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення сестрам про підозру.

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Фото: Поліція Києва

Київ, Поліція
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