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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В школах Киева могут ввести вторую смену, но не для всех

школярі
Фото: Depositphotos

В некоторых школах Киева могут ввести вторую смену или смешанную систему обучения из-за меньшего количества мест в укрытиях и множества желающих учиться. В то же время, такая система будет касаться только учеников старших классов.

Об этом рассказал заместитель председателя КГВА Валентин Мондриевский, сообщила пресс-служба КГВА.

Он рассказал, что родители 240 тыс. киевлян школьного возраста согласились на обучение своих детей офлайн с первого сентября, а количество таких родителей выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

– На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тыс. мест. То есть в тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности возможно использование такого механизма, как вторая смена, или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако — только для учащихся старших классов, — отметил Мондриевский.

По его словам, начальная школа будет учиться исключительно офлайн, потому что речь идет не только о “другом усвоении материала, но и возможность обоим родителям работать на своей основной работе”.

Мондриевский добавил, что Киевсовет выделил 550 млн грн на обустройство укрытий в учебных заведениях, еще 61 млн грн было направлено на строительство новых укрытий.

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Источник: КГГА
Київ, КГГА, Образование в Украине, Школа
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