Умер Игорь Козловский — историк и бывший пленник Кремля
Умер украинский историк и религиовед Игорь Козловский. Ему было 69 лет.
Об этом сообщила его коллега, сотрудница Института философии имени Г.С. Сковороды НАНУ Людмила Филиппович. По ее словам, историк умер в результате сердечного приступа.
— Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в мир иной Игорь Козловский, — написала она.
Также сообщения о его смерти с соболезнованиями стали появляться на Facebook-странице Козловского.
Последнее сообщение, опубликованное самим Козловским на странице, было за вторник, 5 сентября. Он поделился фотографией с премьеры фильма Я, Нина.
Игорь Козловский родом из Донецкой области. После оккупации россиянами части Донецкой области боевики задержали его в собственной квартире в Донецке в январе 2016 года. Он пробыл в плену до декабря 2017 года и был освобожден в рамках обмена.
После возвращения Козловский отслеживал ситуацию с пленниками Кремля и боролся за их освобождение.
Он встречался с Папой Римским Павлом II, написал более 50 научных книг и имел много наград и отличий, среди которых медаль Австрийского общества Альберта Швейцера и орден Королевского братства Святого Феотония.
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