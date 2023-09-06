Умер Игорь Козловский — историк и бывший пленник Кремля

Умер украинский историк и религиовед Игорь Козловский. Ему было 69 лет.

Об этом сообщила его коллега, сотрудница Института философии имени Г.С. Сковороды НАНУ Людмила Филиппович. По ее словам, историк умер в результате сердечного приступа.

— Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в мир иной Игорь Козловский, — написала она.

Также сообщения о его смерти с соболезнованиями стали появляться на Facebook-странице Козловского.

Последнее сообщение, опубликованное самим Козловским на странице, было за вторник, 5 сентября. Он поделился фотографией с премьеры фильма Я, Нина.

Игорь Козловский родом из Донецкой области. После оккупации россиянами части Донецкой области боевики задержали его в собственной квартире в Донецке в январе 2016 года. Он пробыл в плену до декабря 2017 года и был освобожден в рамках обмена.

После возвращения Козловский отслеживал ситуацию с пленниками Кремля и боролся за их освобождение.

Он встречался с Папой Римским Павлом II, написал более 50 научных книг и имел много наград и отличий, среди которых медаль Австрийского общества Альберта Швейцера и орден Королевского братства Святого Феотония.

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