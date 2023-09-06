Помер Ігор Козловський – історик та колишній бранець Кремля

Помер український історик та релігієзнавець Ігор Козловський. Йому було 69 років.

Про це повідомила його колега, співробітниця Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ Людмила Филиппович. За її словами, історик помер внаслідок серцевого нападу.

— Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський, – написала вона.

Також повідомлення про його смерть зі співчуттями стали з’являтися на Facebook-сторінці Козловського.

Останній допис, опублікований самим Козловським на сторінці, був за вівторок, 5 вересня. Він поділився світлиною з прем’єри стрічки Я, Ніна.

Ігор Козловський родом із Донеччини. Після окупації росіянами частини Донеччини бойовики затримали його у власній квартирі у Донецьку в січні 2016 року. Він пробув у полоні до грудня 2017 року та був визволений в межах обміну.

Після повернення Козловський відстежував ситуацію з бранцями Кремля й боровся за їхнє визволення.

Він зустрічався з Папою Римським Павлом ІІ, написав понад 50 наукових книг і мав багато нагород і відзнак, серед яких медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера та орден Королівського братства Святого Феотонія.

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