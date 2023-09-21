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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023

Гроші, виплати, гривня
Фото: Depositphotos

Украинцы, которые от 24 февраля 2022 года вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежные выплаты от государства.

Выплаты для ВПЛ — это ежемесячная денежная помощь на проживание, которую украинцы получают на свои карты.

Факты ICTV узнавали, изменятся ли в 2023 году даты поступления выплат для ВПЛ и в каких числах украинцам ждать финансовой поддержки.

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Когда украинцам ждать начислений в 2023 году

В Министерстве социальной политики Украины отмечают, что начиная с 1 сентября 2023 года выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Ощадбанк ежемесячно и раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

— Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее, — отмечают в Минсоцполитики.

Перед тем, как средства поступят на карту ВПЛ, осуществляется три этапа:

  • подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;
  • формирование и проработка реестров – за это отвечает Минсоцполитики;
  • выплата средств — осуществляется вашим банком.

Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют своим клиентам ВПЛ.

Кто из украинцев будет получать выплаты в 2023 году

1 августа 2023 года помощь для ВПЛ была автоматически продлена еще на 6 месяцев — до конца января 2024 года.

Помощь продолжилась для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами. Напоминаем, что сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет:

  • 3 тыс. грн на каждого ребенка и человека с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет.

— Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически, — отметили в Минсоцполитики.

Однако выплаты не продлили лицам, которые:

  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;
  • фактически вернулись к покинутому месту жительства;
  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.

Кроме того, с 1 сентября помощь продолжат выплачивать только тем гражданам, которые нуждаются в такой поддержке. Тем, кто сделал крупные покупки, например, машину (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн, выплаты прекратят.

Однако помощь переназначат ВПЛ:

  • если среднемесячный совокупный доход на одного человека не будет превышать 8 372 грн;
  • если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет;
  • люди с инвалидностью;
  • люди, среднемесячный доход которых не превышает 6 279 грн;
  • люди, которые получают пенсию, которая не превышает 6 279 грн;
  • люди, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет;
  • люди, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;
  • студенты дневной или дуальной формы обучения, не имеющие регистрации в общежитиях;
  • люди, которые предоставляют социальные услуги и получают за это компенсацию.
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Беженцы, виплати, ВПО, Деньги
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