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Юлия Захарченко, редактор ленты

Как распознать взрывчатку и куда обращаться в случае обнаружения опасной находки

Как распознать взрывчатку и куда обращаться в случае обнаружения опасной находки

В военное время вещь на улице (игрушка, жестянка, сумка), оставленная без присмотра, может стать опасной для людей. По нескольким признакам можно отличить взрывоопасный предмет от действительно забытой вещи.

Какие признаки указывают, что перед вами взрывчатка

  • пребывание в местах массового скопления людей чемодана, свертка, коробки и других вещей, оставленных без присмотра;
  • внешнее сходство с боеприпасами и пиротехническими изделиями;
  • наличие растяжек, проводов, идущих от предмета, веревок, скотча;
  • наличие источников питания (батарейки, аккумуляторы), антенн с радиоустройством, часового или электронного таймера;
  • подозрительные звуки (тиканье часов, сигналы через определенный промежуток времени);
  • характерный запах керосина, растворителя, горюче-смазочных или химических материалов;
  • детали, не соответствующие их прямому назначению;
  • посторонние подозрительные предметы в дверях, окнах, дереве, закрепленных с помощью проволоки, нитей, рычагов, шнуров и другого.

Подозрительные вещи на улице могут быть со взрывчаткой — на что обращать внимание

— В мирное время – просто забытая или выброшенная. Но в военное может оказаться по-настоящему опасной.

Что делать, если вы заметили взрывчатку

Не трогайте оставленные без присмотра вещи на улице и в любых общественных местах. Отойдите на безопасное расстояние от подозрительного предмета, предупредите других людей и заберите детей.

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Отметьте подозрительный предмет, сфотографируйте предполагаемую взрывчатку и сообщите экстренным службам по номерам 101 и 102. Если вы увидели человека, оставившего опасный предмет, запомните его внешность, одежду, автотранспорт и номерные знаки.

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Фото: Мариупольский горсовет, Елена Зеленская

Война в Украине, Вибухівка
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