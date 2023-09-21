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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Як розпізнати вибухівку та куди звертатися у разі виявлення небезпечної знахідки

Як розпізнати вибухівку та куди звертатися у разі виявлення небезпечної знахідки

У воєнний час річ на вулиці (іграшка, бляшанка, сумка), залишена без нагляду, може стати небезпечною для людей. За декількома ознаками можна відрізнити вибухонебезпечний предмет від справді забутої речі.

Які ознаки свідчать про те, що перед вами вибухівка

  • перебування в місцях масового скупчення людей валізи, пакунка, коробки та інших речей, залишених без нагляду;
  • зовнішня схожість із боєприпасами та піротехнічними виробами;
  • наявність розтяжок, дротів, що йдуть від предмета, мотузок, скотчу;
  • наявність джерел живлення (батарейки, акумулятори), антен із радіопристроєм, годинникового або електронного таймера;
  • підозрілі звуки (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу);
  • характерний запах гасу, розчинника, пально-мастильних або хімічних матеріалів;
  • деталі, що не відповідають їхньому прямому призначенню;
  • сторонні підозрілі предмети у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.

Підозрілі речі на вулиці можуть бути з вибухівкою – на що звертати увагу

– У мирний час – просто забута чи викинута. Але у воєнний може виявитися по-справжньому небезпечною.

Що робити, якщо ви помітили вибухівку

Не чіпайте залишені без нагляду речі на вулиці та в будь-яких громадських місцях. Відійдіть на безпечну відстань від підозрілого предмета, попередьте інших людей та заберіть дітей.

Зараз дивляться

Позначте підозрілий предмет, сфотографуйте ймовірну вибухівку та повідомте екстреним службам за номерами 101 та 102. Якщо ви побачили людину, яка залишила небезпечний предмет, запам’ятайте її зовнішність, одяг, автотранспорт та номерні знаки.

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Фото: Маріупольська міськрада, Олена Зеленська

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