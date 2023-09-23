Экономим на всем: как живут жители Томаковки, которых подрыв Каховской ГЭС лишил воды

Уже на четвертый день после подрыва россиянами Каховской ГЭС жители поселка Томаковка, что в Никопольском районе Днепропетровщины, остались без централизованного водоснабжения.

Водопроводные сети поселка находятся на балансе коммунального предприятия в городе Марганец, что в Днепропетровской области. И только в прошлом месяце жители Марганецкой громады получили в трубах воду из Николаевского водохранилища, которая, из-за своего качества, не пригодна к употреблению.

По техническим причинам в Томаковскую громаду водоснабжение отсутствует, поэтому жители выживают на подвозной воде и той, которую набирают из скважин в самом поселке.

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В частности, горожане придумали, как при таких условиях закачивать воду в систему многоквартирного дома и иметь ее в кране. И, вместе с тем, томаковчане больше всего ждут реализации общегосударственного проекта построения магистрального водопровода из Запорожья, который позволит им снова пользоваться питьевой днепровской водой.

Поселок водоносов и водовозов

Евгении Филь 80 лет и уже четвертый месяц подряд она через день ходит набрать воды за несколько улиц от своего частного дома. Женщина живет одна и имеет больную руку. За раз может принести две баклажки с питьевой водой — поэтому пользуется очень экономно.

— Если есть варить и что-то жидкое — то может литров 30 или 40. У меня технической воды нет — я пользуюсь этой. Или помыть посуду, или умыться, или помыться, или голову помыть, — говорит Евгения.

Но больше всего пожилая женщина переживает за свое индивидуальное отопление. Из-за отсутствия воды в кране оно до сих пор не готово к сезону, потому что никак залить воду в систему, жалуется томаковчанка.

— Ждем. А когда она будет в кране — никто ничего не говорит. Я переживаю за отопление, потому что не будет чем подпитать систему. Мы же не знали, что оно такое будет. Можно же было, как отопительный сезон закончился, залить воду. Не залили. А кто теперь знает, что там — не видно. У меня расширительный бачок запаян над ванной — я не знаю как там вода.

Через день приходит набрать воды и Анатолий Дузенко. Он тоже живет в частном доме и каждый раз на кравчучке везет домой 40 литров питьевой воды.

— Как Каховку бомбанули, так и хожу. Вода то хорошая, как говорят, из Запорожья или откуда там возят. Нормальная вода — еду варим, стираем.

Двадцать лет назад, говорит мужчина, пробил во дворе скважину. И хотя вода там техническая, то сейчас понял ее ценность.

— Умываюсь из скважины. А такое — еду сварить, чай приготовить — из этой воды. Приезжают и люди набирают, кому нужна такая вода, — отмечает Анатолий.

В Томаковке бьют скважины

Без воды в Томаковке осталось 9,5 тыс. жителей, 2,5 тыс. из которых — внутренне перемещенные лица. В поселке есть 30 многоквартирных домов — возле них местные жители начали обустраивать скважины. Инна Линивенко жительница одного из них. Рассказывает — как только не стало воды в кранах, начали советоваться с соседями, как решить проблему и хоть немного облегчить себе жизнь.

— Организован был подвоз воды для жителей дома. Но мы понимаем, что зима не за горами. Мы не знаем, как и когда появится вода в кранах у нас. И поэтому мы решили проблему скважиной. Жители двух домов — здесь 32 квартиры, самоорганизовались и, благодаря поддержке поселкового головы, мы решили проблему водоснабжения бурением скважины, — говорит женщина и показывает на ручную колонку, которая установлена во дворе между домами.

Вода в колонке техническая, ее берут с глубины 7 метров. Ее обустройство обошлось жителям по 300 грн с квартиры. Но из скважины сейчас могут брать воду все, кому она нужна, уверяет Инна.

— Наша колонка очень удобна в пользовании. Она предусмотрена даже на зимнее время и морозы. Здесь по желанию вода есть не только для этих двух домов — жители из других домов также приходят сюда и набирают воду. Ее хватает.

Централизованного водоснабжения нет — а вода в кране уже есть

Чтобы быть с водой в трудное время, томаковчане прибегают и к организации более сложных схем водоснабжения. В одной из двухэтажек на 15 квартир один из жителей предложил выход — обустроить в подвале мини-станцию подачи воды. Сергей Кобяков, по профессии энергетик, сделал все расчеты для установки водонасосной станции и ее подключения в домовую сеть.

— Это помещение, где мы сделали водонасосную станцию. Емкость поставили для воды, которую наполняем водовозом. Это предоставила нам община емкость на 24 куба. Мы ее немного уменьшили, чтобы было меньше воды завозить. Затем сделали вот здесь по трубе — вывели ее в подъезд, там на входе в подъезд и пожарным шлангом наполняется эта емкость, — объясняет мужчина.

Две недели назад эту мягкую емкость — флекситанк — заполнили 10 кубами питьевой воды из Запорожья. Теперь благодаря насосу жители в любое время могут открыть кран в доме или запустить стиральную машинку. Чтобы сейчас иметь такую роскошь дома, с каждой квартиры пришлось скидываться по 1,4 тыс. гривен. И, все равно, говорит соседка Надежда Тимченко, экономить приходится, потому что чистая вода дорогая.

— Ну стирает машинка, посуду стараюсь мыть той (подвесная вода, — Ред.), чтобы сэкономить. Мы экономим на всем. Помыли посуду — выливаем в унитаз. А если использовать столько воды, как раньше — 4 куба в месяц, то мне пенсии не хватит. Потому что нынешний куб был по 250, а какой дальше будет — может и 300. И 400, и 500, — рассказывает Надежда.

Такие флекситанки завезли в общину стараниями областной военной администрации. В поселковом совете говорят — еще имеют 10 емкостей, которые, при необходимости и желанию жителей, могут выдать в бесплатное пользование для обустройства таких водонасосных станций.

В Томаковке обустроили станцию очистки воды

В Томаковке сейчас работает четыре точки разлива питьевой воды, шесть скважин и 17 точек раздачи технической. Одна из самых больших — из бывших фермерских колодцев. Сюда может подъехать любой желающий и набрать воды — есть для этого насос.

Через день это делает Леонид Бучан. Мужчина сам из соседней Мировской громады, которая тоже осталась без водоснабжения из-за подрыва Каховской ГЭС. Он работает водителем скорой помощи и, параллельно, водовоза — уже несколько месяцев привозит в Томаковскую больницу воду — 10 кубов в день. А вот для домашних нужд мужчина воду покупает.

Мужчина объясняет, что имеет бассейн на 8 кубов, а воду для него приходится покупать по 400 гривен за куб.

— Ничего. Самое главное, чтобы была победа за нами. Тогда разгребемся, — говорит он.

Здесь же, рассказывает поселковый голова Томаковки Иван Калашник, при содействии международных партнеров удалось обустроить станцию очистки воды. Забор делают с глубины 12 м и в течение часа можно получить 2 куб. м чистой питьевой воды, которую местные жители могут набрать бесплатно.

— Берется техническая вода, затем очищается в две разные емкости и параллельно они выводятся наружу помещения, чтобы люди могли набирать ее. Также мы накапливаем воду и водовозом развозим по населенному пункту. Мы обустроили дистрибуцию на 4-х точках, где стоят 3-кубовые, 4-кубовые емкости и мы переливаем эту очищенную воду туда и люди по населенному пункту имеют, — рассказывает Иван.

Впрочем, этого не хватает, чтобы закрыть потребность томаковчан в питьевой воде.

— У нас есть еще фонды, которые привозят из Запорожья с водоканала воду, есть пункты, оборудованные для этой воды. Но мы все равно не закрываем всю потребность Томаковки. Даже не говоря о селах, которые тоже зависели от централизованного водоснабжения. В сутки эти установки еще промываются, поэтому около 20-30 кубических метров они способны производить. Чтобы в питьевой воде закрыть потребность, то нам таких бы точек 4-5 бы хватило, — отмечает поселковый голова.

Будут ждать днепровскую воду

Томаковские водосети находятся на балансе Марганецкого водоканала. В прошлом месяце туда запустили подачу технической воды. Но поселок находится в конце ветки и по техническим причинам воды не получил. Поэтому здесь ждут запуска общегосударственного магистрального водопровода из Запорожья.

— По нашим землям через Томаковскую общину строится новый водопровод по программе президента. Сейчас мы обращаемся к тому, чтобы нам в этих водопроводах построили отводную для того, чтобы мы могли брать днепровскую воду. И сейчас мы разрабатываем дорожную карту по созданию собственного водоканала — коммунального предприятия, чтобы мы могли обеспечить население водой, — рассказал Иван Калашник.

Строительством магистрального водопровода на участке Запорожье — Томаковка — Марганец, длиной почти 77 км, занимается ООО Группа компаний Автострада. В начале сентября на своей странице в Facebook она отчиталась о прокладке 20 км трубопровода.

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