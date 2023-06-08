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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский посетил Николаевщину: осмотрел главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец

Зеленский посетил Николаевщину: осмотрел главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил на Николаевщине главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

– В подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах — спасатели и представители власти. Обеспечиваем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания, – написал он в своем Тelegram.

Зеленский посетил Николаевщину: осмотрел главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец

Фото: Офис президента

Глава государства отметил, что в Снигиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме.

Напомним, 8 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. На повестке дня, отмечает Владимир Зеленский, было много важных вопросов.

Владимир Зеленский, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Николаев, Російська агресія
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