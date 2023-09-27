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Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами
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Что такое аннексия и ее отличие от оккупации: рассказываем простыми словами

Окупація Криму
Фото: Getty Images

В 2014 году РФ незаконно окупировала и аннексировала украинский полуостров Крым. С тех пор украинцы постоянно слышат понятие аннексия.

Что такое аннексия простыми словами и чем она отличается от оккупации — узнавали Факты ICTV.

Что такое аннексия

Это насильственный захват чужих территорий, на которые у других нет никаких прав.

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В переводе с латинского аннексия (annexio) означает присоединение. Такое “присоединение” считается одним из видов вооруженной агрессии.

Если обратиться к международному гуманитарному праву, то оно определяет аннексию как незаконное присоединение государством всей или части территории другого государства (или любого пространства).

А вот в Московии вместо правового понятия аннексия использовали пропагандистское клише — сбор, приумножение, присоединение земель. Это неудивительно, ведь даже геноцид и террор московиты называли замирением народов.

Аннексия напрямую связана с изменением суверенитета и правового статуса захваченных территорий, а также имеет правовые последствия на мировой арене. В частности, международно-правовую ответственность.

Кроме того, после аннексии государство-захватчик обычно объявляет аннексированные территории частью своей страны, как это и произошло с Крымом.

Аннексия и оккупация — разные понятия

По своей сути они очень похожи, однако отличие все же есть.

Оккупация — это временный международно-правовой режим, который никоим образом не связан с переходом суверенитета над территорией одного государства к другому.

Именно поэтому захваченные территории Украины с 24 февраля 2022 года считаются оккупированными.

Чтобы понять различие между аннексией и оккупацией, стоит разобрать их отдельно.

Аннексия:

  • насильственное присоединение чужих территорий в состав государства-оккупанта;
  • государство-агрессор присваивает аннексированные территории в правовом порядке;
  • страна, у которой аннексировали территории, признает такое присоединение незаконным;
  • в случае возвращения территорий необходимо заставить государство-агрессора отказаться от правовых претензий на них.

Оккупация:

  • происходит во время вооруженного конфликта, военных действий;
  • территория захватывается путем продвижения войск врага;
  • обе стороны признают территории временно оккупированными на время ведения войны;
  • возвращение территорий не требует изменения правового статуса.

Несколько исторических примеров аннексии

  • 1783-1917-1991 — Российская империя аннексировала Крымское ханство.
  • 1821-1885 — аннексия Судана Египтом.
  • 1833-до сих пор — Великобритания аннексировала Фолклендские острова.
  • 1848-1962 — Франция аннексировала Алжир.
  • 1861-1865 — Испания аннексировала Доминиканскую Республику.
  • 1900-до сих пор — США аннексировали Гавайские острова.
  • 1910-1945 — Япония аннексировала Корею.
  • 1914-1936 — Великобритания аннексировала Египет.
  • 1990-1991 — Ирак оккупировал и аннексировал Кувейт.
  • 2014-до сих пор — Российская Федерация оккупировала и аннексировала Автономную Республику Крым и Севастополь.
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Аннексия Крыма, Война в Украине, РФ
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