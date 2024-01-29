Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
У 2014 році РФ незаконно окупувала та анексувала український півострів Крим. З того часу українці постійно чують поняття анексія.
Що таке анексія простими словами та чим вона відрізняється від окупації – дізнавалися Факти ICTV.
Що таке анексія
Це насильницьке захоплення чужих територій, на які в інших немає жодних прав.
У перекладі з латинської анексія (annexio) означає приєднання. Таке “приєднання” вважається одним з видів збройної агресії.
Якщо звернутися до міжнародного гуманітарного права, то воно визначає анексію як незаконне приєднання державою всієї або частини території іншої держави (або будь-якого простору).
А от у Московії замість правового поняття анексія використовували пропагандистське кліше – збирання, примноження, приєднання земель. Це й не дивно, адже навіть геноцид та терор московити називали замиренням народів.
Анексія безпосередньо пов’язана зі зміною суверенітету та правового статусу захоплених територій, а також має правові наслідки на світовій арені. Зокрема, міжнародно-правову відповідальність.
Крім того, після анексії держава-загарбник зазвичай оголошує анексовані території частиною своєї країни, як це і сталося з Кримом.
Анексія та окупація – різні поняття
За своєю суттю вони дуже схожі, проте відмінність все ж є.
Окупація — це тимчасовий міжнародно-правовий режим, який жодним чином не пов’язаний із переходом суверенітету над територією однієї держави до іншої.
Саме тому захоплені території України з 24 лютого 2022 року вважаються окупованими.
Щоб зрозуміти відмінність між анексією та окупацією, варто розібрати їх окремо.
Анексія:
- насильницьке приєднання чужих територій до складу держави-окупанта;
- держава-агресор привласнює анексовані території у правовому порядку;
- країна, у якої анексували території, визнає таке приєднання незаконним;
- у разі повернення територій необхідно змусити державу-агресора відмовитися від правових претензій на них.
Окупація:
- відбувається під час збройного конфлікту, військових дій;
- територія захоплюється шляхом просування військ ворога;
- обидві сторони визнають території тимчасово окупованими на час ведення війни;
- повернення територій не потребує зміни правового статусу.
Кілька історичних прикладів анексії
- 1783-1917-1991 — Російська імперія анексувала Кримське ханство.
- 1821-1885 — анексія Судану Єгиптом.
- 1833-досі — Велика Британія анексувала Фолклендські острови.
- 1848-1962 — Франція анексувала Алжир.
- 1861-1865 — Іспанія анексувала Домініканську Республіку.
- 1900-досі — США анексували Гавайські острови.
- 1910-1945 — Японія анексувала Корею.
- 1914-1936 — Велика Британія анексувала Єгипет.
- 1990-1991 — Ірак окупував і анексував Кувейт.
- 2014-досі — Російська Федерація окупувала і анексувала Автономну Республіку Крим та Севастополь.