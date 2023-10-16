Карпаты снова засыпало снегом. На горе Поп Иван 6 градусов мороза

В Карпатах ночью 16 октября выпал снег, это уже второй раз с начала октября.

В частности, на горе Поп Иван Черногорский по состоянию на 08:00 облачно, туман (видимость до 30 м), а мороз достигает -6 °С, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По прогнозам синоптиков, 16 октября в Карпатах дождь и мокрый снег, дневная температура — от 0 до +5 градусов.

В целом по Украине в ближайшие трое суток будет преобладать погода без осадков, лишь 17 октября в восточных и северо-восточных регионах, днем 19 октября на Закарпатье и в Карпатах — небольшой дождь.

Температура воздуха в эти дни ночью составит +2 +8, местами, кроме Юга, 0 -2 градусов, в Карпатах до -4. А днем преимущественно +7 +13, в южной части — до +12 +18.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Источник : Укргидрометцентр

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