Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Карпаты снова засыпало снегом. На горе Поп Иван 6 градусов мороза

Сніг у Карпатах 16 жовтня 2023

В Карпатах ночью 16 октября выпал снег, это уже второй раз с начала октября.

В частности, на горе Поп Иван Черногорский по состоянию на 08:00 облачно, туман (видимость до 30 м), а мороз достигает -6 °С, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сейчас смотрят

По прогнозам синоптиков, 16 октября в Карпатах дождь и мокрый снег, дневная температура — от 0 до +5 градусов.

В целом по  Украине в ближайшие трое суток будет преобладать погода без осадков, лишь 17 октября в восточных и северо-восточных регионах, днем 19 октября на Закарпатье и в Карпатах — небольшой дождь.

Температура воздуха в эти дни ночью составит +2 +8, местами, кроме Юга, 0 -2 градусов, в Карпатах до -4. А днем преимущественно +7 +13, в южной части — до +12 +18.

Читайте также
В Карпатах уже зима: выпал снег и 5 градусов мороза
Гора Піп Іван під снігом

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Источник: Укргидрометцентр
Карпаты, Погода в Україні, сніг в Карпатах
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинцев ждет похолодание: синоптики назвали дату
Осінь у Києві
В Карпатах уже зима: выпал снег и 5 градусов мороза
Гора Піп Іван під снігом
Украинцев на этой неделе ожидает бабье лето: синоптики озвучили дату
Осінь, Київ, собака
Когда включат отопление в Киеве: Кличко назвал условия
Опалення
Сильные заморозки в воздухе: где и когда ждать резкого похолодания
Заморозки в Україні 10 і 11 жовтня

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Карпаты снова засыпало снегом. На горе Поп Иван 6 градусов мороза
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Карпаты снова засыпало снегом. На горе Поп Иван 6 градусов мороза
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Карпаты снова засыпало снегом. На горе Поп Иван 6 градусов мороза
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Карпаты снова засыпало снегом. На горе Поп Иван 6 градусов мороза
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь