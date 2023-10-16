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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Карпати знову засипало снігом. На горі Піп Іван 6 градусів морозу

Сніг у Карпатах 16 жовтня 2023

У Карпатах вночі 16 жовтня випав сніг, це вже вдруге з початку жовтня.

Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський станом на 08:00 хмарно, туман (видимість до 30 м), а мороз сягає -6 °С, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зараз дивляться

За прогнозами синоптиків, 16 жовтня у Карпатах дощ та мокрий сніг, денна температура – від 0 до +5 градусів.

Загалом по Україні у найближчі три доби переважатиме погода без опадів, лише 17 жовтня у східних та північно-східних регіонах, вдень 19 жовтня на Закарпатті та в Карпатах — невеликий дощ.

Температура повітря у ці дні вночі становитиме +2 +8, місцями, крім Півдня, 0 -2 градусів, в Карпатах до -4. А вдень переважно +7 +13, у південній частині – до +12 +18.

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Гора Піп Іван під снігом

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Джерело: Укргідрометцентр
Карпати, Погода в Україні, сніг в Карпатах
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