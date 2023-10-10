В Карпатах уже зима: выпал снег и 5 градусов мороза

Гору Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпало снегом. По состоянию на утро 10 октября видимость здесь ограничена из-за густого тумана, а температура воздуха достигает -5°С.

Как сейчас выглядит заснеженная вершина, показали сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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По прогнозам Укргидрометцентра, 10 октября на высокогорье Карпат днем и ночью от 0 до -2 градусов. Поэтому советуют туристам перед походами в горы обращать внимание на прогнозы погоды.

Еще сутки назад на горе Поп Иван Черногорский было ясно, правда, температура достигала -6°С.

В ближайшие дни в Украине ожидают сильные заморозки, однако до конца недели еще должно потеплеть.

В частности, уже в четверг, 12 октября, ожидается повышение температуры сразу на 4-8 градусов.

В западных, северных, центральных и южных регионах — до +18 +22. На Востоке несколько прохладнее — от +13 до +19.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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