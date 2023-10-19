Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.

Из-за полномасштабной войны в Украине множество людей нуждаются в дополнительной денежной помощи.

Именно поэтому благотворительный проект $1KРroject оказывает финансовую помощь украинским семьям, которые понесли потери из-за войны, развязанной Россией против Украины.

Что предусматривает эта помощь и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

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Что такое проект $1KProject

Это проект американского предпринимателя украинского происхождения Алекса Искольда. Проект призван объединить спонсоров, готовых помочь украинцам.

Впервые $1KProject был запущен еще в 2020 году в качестве программы помощи семьям, пострадавшим от пандемии Covid-19. Тогда удалось собрать более $3 млн.

Искольд — партнер украинского венчурного фонда TAVentures. Когда 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины, в TAVentures предложили Искольду создать аналогичный американскому проект для помощи украинским семьям.

$1KProject запустили уже 25 февраля 2022 года.

Украинцы могут получить единовременную финансовую поддержку в размере $1 тыс. Фактически ее выплачивают семьи-спонсоры, которые хотят помочь.

— Проект $1K для Украины – это некоммерческий коллектив, который сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, которые пострадали от бессмысленной и бесчеловечной войны. Чтобы получить помощь, необходимо заполнить заявку. Если мы сможем найти для вас спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривнах, — говорится на сайте проекта.

Как получить помощь

Финансовую помощь могут получить как ВПО, так и те, кто уехал за границу. При обработке заявок приоритет предоставляют мамам с детьми и бабушкам.

Мужчинам в основном будут отказывать. Для получения финансовой помощи от $1KProject нужно заполнить заявку:

перейдите на сайт проекта $1K;

подпишитесь на социальные сети $1K;

заполните короткую форму — укажите электронный адрес, номер телефона, ФИО, дату рождения, город, адрес и т. д;

также вам необходимо будет загрузить фото — это обязательное условие;

— это обязательное условие; укажите номер своей банковской карты;

добавьте ссылки на ваши социальные сети. Важно, что спонсоры не смогут рассмотреть вашу заявку, если вы не пришлете соцсети;

нажмите Подать.

Готово! Ваша заявка подана, теперь следует подождать, пока ваши данные будут обрабатывать. Важно, что дважды подавать одну и ту же форму нельзя.

После этого команда $1K связывает конкретного спонсора с семьей. Средства направляются через платежную систему Wise. Если не хватает какой-то информации в заявке, волонтеры $1KProject свяжутся с вами для уточнения.

Кстати, важным условием является подписка на страницы The $1K Project в Facebook или Instagram, чтобы представители проекта смогли пообщаться с вами и подтвердить вашу личность.

После принятия финансирования именно вашей семье, вы получите соответствующее уведомление. На сайте $1KProject отмечают, если вам будет выделено помощь, средства будут направлены в течение 1 ч. Однако иногда необходимо несколько дней для поступления средств на счет.

Как стать спонсором $1KProject

Помимо получения средств, к проекту можно приобщиться как спонсор. Для этого оставьте заявку по ссылке. В ней вам нужно указать ФИО, номер телефона, электронную почту и количество семей, которые вы хотите спонсировать.

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