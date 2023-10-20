Что делать, если ТЦК грозит штрафом, уголовной ответственностью и блокировкой карт

С начала полномасштабного вторжения России, с 24 февраля 2022 года, в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация, действие которых было продлено до 15 ноября 2023 года.

Мобилизовать могут мужчин призывного возраста, которые не имеют отсрочки и по состоянию здоровья могут выполнять воинский долг.

Имеют ли право работники ТЦК присылать повестки с угрозами и что делать, если военкоматы угрожают штрафом, уголовной ответственностью и блокировкой карточек — узнавали Факты ICTV.

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Имеют ли право работники ТЦК присылать повестки с запугиваниями

По словам адвоката Ростислава Кравца, нередко представители ТЦК начинают запугивать людей, не аргументируя свои действия статьями в соответствующем законе.

– Если представители ТЦК говорят, что в отношении вас будет открыто уголовное дело, заставляют вас вот этим запугиванием, то это фактически можно расценивать как превышение власти или служебных полномочий, – говорит эксперт.

Впрочем, если представители ТЦК аргументируют свои действия, ссылаясь на закон, в таком случае это не будет считаться превышением полномочий.

– Конечно, если в этих повестках или письмах они отмечают нормы законодательства, по которым предусмотрена такая ответственность, то это сложно назвать угрозами. К сожалению, было принято решение именно таким образом действовать вместо того, чтобы поднимать боевой дух и заинтересовывать людей идти защищать Украину. Они приняли позицию запугивания граждан, что сейчас негативно влияет на мобилизацию, – добавил адвокат.

Что делать, если пришла повестка с угрозами

По словам адвоката Ростислава Кравца, если человек получил повестку, он обязан в указанный срок явиться в ТЦК и выполнить все необходимые требования. Это может быть как обычное уточнение данных, так и прохождение ВВК и мобилизация в ряды ВСУ.

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