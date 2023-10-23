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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Что такое мгла: как отличить от тумана и в чем ее опасность для человека

Что такое мгла: как отличить от тумана и в чем ее опасность для человека
Фото: Depositphotos

Последние несколько по Украине начала распространяться мгла. Это природное явление легко спутать с туманом, однако это не одно и то же.

Что такое мгла и несет ли она угрозу для здоровья украинцев — далее в материале Фактов ICTV.

Что такое мгла

Если обращаться к терминам синоптиков, то мгла — это помутнение воздуха вследствие присутствия продуктов конденсации водяного пара (капель влаги, кристаллов льда), подвешенных частиц пыли, дыма, гари.

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Мглу действительно часто путают с туманом, ведь отличить их почти невозможно.

Во время мглы сильно ухудшается видимость, а в воздухе будто летает белая пелена из мелких частиц пыли и дыма.

Такая пелена может охватывать территорию в несколько километров, при этом видимость снижается до нескольких десятков метров.

Одной из наиболее распространенных причин возникновения мглы являются лесные пожары. Часто это атмосферное явление возникает вследствие сильного разрушения почвы.

Также мгла может появиться при пылевых бурях и в результате выбросов фабрик и заводов.

Причина мглы в Украине — перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности и других азиатских регионов.

Что такое мгла: как отличить от тумана и вред для организма человека

Мгла в Харькове, 2006 год

Вообще существует два вида мглы: 

  • Снежная — явление, вызванное застывшими в воздухе частицами снега, которые подсвечиваются солнечными лучами. Снежная мгла часто появляется перед метелью или, наоборот, уже после нее.
  • Пылевая — возникает из-за пыли или дыма в воздухе. Может быть серого и желтовато-багрового оттенков. Горизонтальная видимость ухудшается от 1 до 9 км. При этом ветер слабый или вовсе отсутствует, а пыль с поверхностей не поднимается.

Кроме того, пылевая мгла может быть как предвестником песчаной бури, так и возникать уже после нее.

Если на улице вы заметили признаки пылевой мглы, стоит идти домой, закрывать окна и ждать, пока дымка развеется.

Вред мглы для здоровья человека

Во время мглы людям не просто так рекомендуют оставаться дома. Ведь частички пыли могут попасть в легкие и вызвать респираторные заболевания.

Кроме того, если в воздухе витает мгла с дымом, людям грозит отравление.

Однако такие последствия мгла несет довольно редко — на самом деле это явление природы не представляет особой угрозы жизни человека.

Мгла может повлиять разве что на определенные сферы обычной жизни. Например, в повседневной жизни природное явление часто создает аварийные ситуации или является причиной остановки и задержки транспорта.

Также во время мглы запрещен взлет и посадка самолетов или проведение массовых мероприятий на природе.

Что такое мгла: как отличить от тумана и вред для организма человека

Фото: Depositphotos

Как различить туман и мглу

Хотя различить трудно, разница между ними все же есть.

Туман — это скопление водяных капель в воздухе, и его относительная влажность составляет почти 100%. Мглу еще называют сухой дымкой.

Она состоит из дыма, пылинок, гари и песка, а ее влажность — менее 50%.

Мглу невозможно спрогнозировать, но при соблюдении должных мер безопасности никакого вреда она не нанесет.

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