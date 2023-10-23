Що таке імла: як відрізнити від туману та в чому її небезпека для людини

Останнім часом в Україні почала розповсюджуватися імла. Це природне явище легко сплутати з туманом, проте це не одне й те ж.

Що таке імла та чи становить вона загрозу для здоров’я українців – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке імла

Якщо звертатися до термінів синоптиків, то імла – це скаламучення повітря внаслідок присутності продуктів конденсації водяної пари (краплин вологи, кристалів льоду), підвішених частинок пилу, диму, гару.

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Імлу дійсно часто плутають з туманом, адже відрізнити їх майже неможливо.

Під час імли сильно погіршується видимість, а в повітрі ніби літає біла пелена з дрібних частинок пилу і диму.

Така пелена може охоплювати територію в кілька кілометрів, при цьому видимість знижується до кількох десятків метрів.

Однією з найбільш поширених причин виникнення імли є лісові пожежі. Часто це атмосферне явище виникає внаслідок сильного руйнування ґрунту.

Також імла може з’явитися при пилових бурях та в результаті викидів фабрик і заводів.

Причина імли в Україні – перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини та інших азіатських регіонів.

Загалом існує два види імли:

Снігова – явище, викликане застиглими в повітрі частинками снігу, які підсвічуються сонячними променями. Снігова імла часто з’являється перед хуртовиною або, навпаки, вже після неї.

– явище, викликане застиглими в повітрі частинками снігу, які підсвічуються сонячними променями. Снігова імла часто з’являється перед хуртовиною або, навпаки, вже після неї. Пилова – виникає через пил або дим у повітрі. Може бути сірого і жовтувато-багряного відтінків. Горизонтальна видимість погіршується від 1 до 9 км. При цьому вітер слабкий або зовсім відсутній, а пил з поверхонь не піднімається.

Крім того, пилова імла може бути як передвісником піщаної бурі, так і виникати вже після неї.

Якщо на вулиці ви помітили ознаки пилової імли, варто йти додому, закривати вікна та чекати, поки імла розвіється.

Шкода імли для здоров’я людини

Під час імли людям не просто так рекомендують залишатися вдома. Адже частки пилу можуть потрапити в легені і викликати респіраторні захворювання.

Крім того, якщо в повітрі вітає імла з димом, людям загрожує отруєння.

Проте такі наслідки імла має доволі рідко – насправді це явище природи не становить особливої загрози для життя людини.

Імла може вплинути хіба що на певні сфери звичайного життя. Наприклад, у повсякденному житті природне явище часто створює аварійні ситуації або є причиною зупинки і затримки транспорту.

Також під час імли заборонено зліт та посадку літаків або проведення масових заходів на природі.

Як відрізнити туман від імли

Хоча розрізнити важко, відмінність між ними все ж є.

Туман – це скупчення водяних крапель у повітрі, і його відносна вологість становить майже 100%. Імлу ж називають сухим серпанком.

Вона складається з диму, порошинок, гару і піску, а її вологість – менше 50%.

Імлу неможливо спрогнозувати, але за дотримання належних заходів безпеки жодної шкоди вона не завдасть.

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